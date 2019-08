Cruzeiro encaminha proposta para Rogério Ceni

Rogério Ceni foi procurado pelo Cruzeiro e surge como principal opção para assumir a equipe mineira após a demissão do técnico Mano Menezes. A informação foi confirmada pela assessoria do clube, que revelou contato com o comandante do Fortaleza sem dar mais detalhes sobre a oferta.

Antes, Ceni surgia em uma lista com nomes como Roger Machado, atualmente trabalhando no Bahia, e Abel Braga, desempregado desde a demissão em maio no Flamengo. Procurado pela reportagem, o clube cearense negou ter recebido qualquer oferta pelo treinador, que tem atividade marcada para este sábado (10), às 16 horas, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.

A estratégia de consultar o treinador sem passar pelo Fortaleza também foi adotada pelo Atlético/MG, que tentou contratá-lo depois do título do Campeonato Cearense. A proposta, no entanto, não evoluiu.

A aposta do Cruzeiro para lograr êxito na negociação é oferecer um trabalho a longo prazo, como foi o de Mano Menezes, que era o técnico com mais tempo em um time da Série A do Brasileiro antes do desligamento. O encerramento do vínculo só ocorreu porque o próprio treinador entregou o cargo antes mesmo da derrota para o Internacional na quarta-feira (7), em jogo de ida da Copa do Brasil - a Raposa venceu apenas um dos últimos 18 jogos que fez na temporada.

Além do torneio, onde o time defende um bicampeonato, o Cruzeiro também está disputando a Série A. Atualmente, ocupa a 18ª colocação na competição, com 10 pontos. No plantel, nomes como Fábio, Dedé, Thiago Neves e Fred são os pilares da equipe.

Ceni valorizado

Pelo Fortaleza, Ceni conquistou em sequência a Série B, o Estadual e a Copa do Nordeste. Com filosofia de trabalho implantada no 4-2-4, ajudou na maior profissionalização do time cearense e tem contribuído com orientações nas reformas realizadas no Estádio Alcides Santos, sede do Fortaleza, além da metodologia de treinos, alimentação e preparação para os jogos.

Ocupando a 14ª colocação, com 14 pontos, o time se prepara agora para enfrentar o CSA, vice-lanterna. O jogo ocorre na segunda-feira (12), às 20 horas, no Rei Pelé, pela 14ª rodada do Brasileirão.