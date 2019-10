Corinthians bate Ferroviária e conquista título da Libertadores Feminina

O Corinthians venceu a Ferroviária por 2 a 0, com gols de Crivelari e Juliete, nesta segunda-feira (28), e conquistou o título da Copa Libertadores Feminina de 2019. A partida foi realizada no Estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito, no Equador, seguindo recomendação de partida única da Conmebol.

Foi o segundo título da equipe paulista na categoria, desta vez, de forma independente. Em 2017, ergueu a taça com uma mescla formada por Corinthians/Audax. A Ferroviária, por outro lado, ganhou o torneio continenal em 2015. Os outros representantes nacionais que venceram o torneio foram: São José (2011, 2013 e 2014) e o Santos (2009 e 2010).

Revanche

O título surge como uma revanche do Corinthians. Em setembro, o clube ficou com o vice paulista do Brasileirão ao perder a final para a Ferroviária. Antes disso, as corintianas despacharam a adversária nas semifinais do Paulistão

A taça também coroou a grande campanha do time alvinegro, campeão de forma invicta. Primeiro do Grupo C desta Libertadores, a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias superou nas fases de mata-mata o Santiago Morning, do Chile, por 2 a 0, e na semifinal goleou o América de Cali, da Colômbia, por 4 a 0.

Foi a consagração também de um Corinthians que chegou a emplacar 34 vitórias consecutivas nesta temporada, recorde mundial que foi parar no Guinness Book. A Ferroviária, por sua vez, foi o time que quebrou a sequência vitoriosa ao arrancar um empate com o rival na primeira partida da final do último Brasileirão.