Com hat-trick de Bruno Henrique, Flamengo goleia Corinthians e encaminha título do Brasileirão

Líder disparado com 71 pontos da Série A, o Flamengo recebeu o Corinthians, neste domingo (3), e venceu pelo placar de 4 a 1, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, com três gols de Bruno Henrique e um de Vitinho.

Veja a tabela atualizada da Série A

Bem encaminhado para a conquista do título do Brasileirão, o rubro-negro atropelou a equipe paulista e se distanciou mais ainda do vice-líder Palmeiras, que venceu o Ceará, no último domingo (2), de forma bastante polêmica, em São Paulo.

Com pênalti convertido aos 45 do primeiro tempo, Bruno Henrique abriu o placar para o time da casa. Um minuto depois, aos 46, o camisa 27 marcou de novo, mas, desta vez, com grande jogada e assistência do volante Gerson.

Superior em toda a partida, como tem sido desde a chegada do português Jorge Jesus ao comando técnico do time do Rio de Janeiro, Bruno Henrique marcou logo no início do segunda período. Com apenas 22 segundos de bola rolando, o atacante marcou o terceiro dele e do Flamengo na partida após passe do meia Arrascaeta.

Em jogada aérea, o Corinthians diminuiu com gol de Mateus Vital. Pedrinho cruzou na segunda trave e o camisa 22 do time paulista cabeceou entre as pernas de Diego Alves para fazer o único do Gavião na partida.

Para fechar a goleada, Vitinho fez o quarto e último gol do líder do Brasileirão. O camisa 11 recebeu passe de William Arão na intermediária, avançou e soltou uma "bomba" de perna esquerda para encerrar o "chocolate" no Maracanã aos 21 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Flamengo chega aos 71 pontos, segue na liderança isolada e aumenta a distância para o Palmeiras, em segundo com 63.