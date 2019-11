Com festa da torcida, Flamengo realiza último treino antes de viagem para Lima

A delegação do Flamengo realizou o último treino antes da viagem para Lima, no Peru, onde acontece a final da Libertadores. Demonstrando apoio, a torcida rubro-negra lotou a entrada do Ninha do Ururu, sede do clube, e protagonizou uma grande festa.

Com a atividade fechada, a multidão tratou de soltar fogos, exibir bandeiras, além de gritos como "é campeão". Também ocorreu uma homenagem aos 10 atletas da base carioca que morreram durante um incêndio no CT do time, dia 8 de de fevereiro.

Um ônibus aguarda a saída dos atletas para conduzi-los ao aeroporto. A expectativa é que o transporte seja no turno da tarde.

A mobilização da torcida, no entanto, tem atrapalhado o trânsito da região. Policiais e guardas de trânsito monitoram a atividade no lado de fora do Ninho do Urubu.

A decisão da Libertadores ocorre no sábado (23), às 17 horas, contra o River Plate, da Argentina. O título será decidido em duelo único no Estádio Monumental de Lima.