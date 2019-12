Com duas mudanças, Argel Fucks define o Ceará para enfrentar o Corinthians

"Escalação não ganha jogo, o que ganha o jogo é a preparação durante a semana". A frase do técnico Argel Fucks mostra transparência e deixa claro que o treinador não fará mistérios para a partida contra o Corinthians. Nesta terça-feira (3), no último treinamento antes do duelo, o técnico do Ceará definiu a equipe que entrará em campo para o jogo decisivo.

Em relação ao time que iniciou jogando contra o Athletico-PR, Argel realizou duas mudanças. Uma na zaga e outra no meio de campo. Ambas por necessidade. Suspensos, Valdo e William Oliveira são desfalques certos.

Por outro lado, o lateral-direito Samuel Xavier, que cumpriu suspensão automática na última rodada, está de volta.

Com isso, Eduardo Brock e Ricardinho aparecem no time titular, que treinou e está definido para ir a campo com Diogo Silva, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Eduardo Brock e João Lucas; Fabinho e Ricardinho; Felipe Baxola, Lima e Leandro Carvalho; Thiago Galhardo.

Ceará e Corinthians se enfrentam às 19h30min desta quarta-feira (4), na Arena Castelão, em partida que pode sacramentar a permanência do Vovô na Primeira Divisão. Para isso, o Ceará precisará vencer e torcer para que o Cruzeiro não vença o Grêmio, no dia seguinte, em Porto Alegre.