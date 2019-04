Cearense Everton erra cobrança, mas Grêmio é campeão Gaúcho nos pênaltis

O Grêmio é bicampeão gaúcho. O Tricolor conquistou a 38ª taça do Estadual em sua Arena, ao derrotar o Internacional, nos pênaltis, por 3 a 2, na noite desta quarta-feira (17). O cearense Everton, ex-Fortaleza, errou uma das cobranças. O goleiro Paulo Victor foi o herói da equipe de Renato Gaúcho, pegando três penalidades. A partida terminou o tempo normal em 0 a 0, repetindo o placar do primeiro jogo.

Foram dois tempos de muita tensão, como manda o figurino de um bom Gre-Nal. A edição de número 420 do maior confronto do futebol gaúcho teve diversos elementos que fizeram da partida uma das mais emocionantes da história do esporte no Rio Grande do Sul.

A primeira etapa foi bastante truncada, com direito a cinco cartões amarelos. Aos 15 minutos, o Grêmio teve gol anulado - o árbitro de vídeo viu acertadamente impedimento de André, ao completar jogada do cearense Everton, dentro da área. Porém, as maiores emoções ficaram mesmo para os últimos minutos do jogo.

Pênalti polêmico

Aos 24 minutos do segundo tempo, o lateral-esquerdo Tricolor, Bruno Cortez, invadiu a área e disputou a jogada com o atacante Colorado Guilherme Parede, que ajudava a defesa. Cortez caiu e o árbitro Jean Pierre Lima mandou seguir o jogo. Contudo, o VAR entrou em ação e indicou infração no lance. Pênalti para o Grêmio, explosão na arquibancada e no banco de reservas. Enquanto os gremistas comemoravam a marcação da penalidade - chance de abrir o placar e quem sabe conquistar ali o Estadual - o camisa 10 do Inter, D'alessandro, partiu para cima do quarto árbitro, Daniel Bins, reclamando da marcação. Bastante exaltado, o argentino, que estava no banco de reservas como opção para entrar na partida, teve de ser contido pelos companheiros e recebeu o cartão vermelho direto.

A discussão ganhou ares ainda mais tensos, com mais reclamação do treinador Colorado, Odair Hellman, que também foi expulso. "Eu não vou sair", repetiu, tendo de ser escoltado pela Polícia Militar para deixar o gramado. "Dá o título para o Grêmio e tem que dar medalha para os árbitros", gritou, no caminho para os vestiários.

Lomba brilha e dá esperanças aos Colorados

Após a paralisação, o jogo recomeçou com a cobrança de penalidade. Brilhou a estrela do goleiro Marcelo Lomba, que pegou a cobrança de André. No rebote, Pedro Geromel isolou.

Aos 50 minutos, já nos acréscimos, o cearense Everton por pouco não marcou o que seria o gol da vitória. Ele recebeu bom passe de Luan, invadiu a área Colorada e, no chute, acertou a trave de Marcelo Lomba.

Título com emoção

O jogo foi encerrado e seguiu para as penalidades. Nas cobranças, 2 a 2, com Everton errando o chute - a bola sai longe, por cima do gol, e Michel também perdendo, defesa de Marcelo Lomba. O goleiro Tricolor, Paulo Victor, pegou três chutes - de Camilo, Victor Cuesta e Nico Lopez. Pelo Grêmio, marcaram Diego Tardelli e Matheus Henrique. Na última batida, André, que havia perdido o pênalti no tempo normal, se redimiu e marcou o gol que deu a vitória e o título, de maneira invicta, ao Grêmio.