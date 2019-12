Ceará vinga 2011 e rebaixa Cruzeiro para a Série B do Campeonato Brasileiro

O Ceará está garantido na Série A do Campeonato Brasileiro de 2020! Após vencer o Botafogo, no Engenhão, o Vovô chegou aos 41 pontos, carimbou sua vaga na elite do futebol brasileiro da próxima temporada e, consequentemente, rebaixou o Cruzeiro, que empatou com o Palmeiras, para a Série B da próxima temporada.

O êxito do Vovô aconteceu como uma espécie de "vingança" de 2011, quando os mineiros, que tinham um ponto a mais que o time cearense, golearam o Atlético-MG por 6 a 1 e contaram com a derrota de virada por 2 a 1 para o Bahia para que os alvinegros fossem rebaixados na época.

Agora, a vantagem era do Ceará. O Alvinegro de Porangabuçu entrou em campo tendo 38 pontos na 16ª posição enquanto a Raposa tinha 36 em 17º, primeiro time dentro do Z4.

No campo, o Vovô fez valer a pena a dura luta pela permanência. A vitória sobre o time carioca no Rio de Janeiro consolidou sua vaga na elite de 2020. O êxito também quebrou uma sequência negativa de um mês e um dia sem vencer. A última vez que o time cearense havia tido sucesso diante de um adversário na disputa foi no dia 7 de novembro, quando fez o placar de 2 a 0 sobre o Internacional, na Arena Castelão, com gols de Thiago Galhardo e Mateus Gonçalves.

Indo para o terceiro ano seguido na Série A, - primeira vez que um time cearense consegue esse feito na história do Brasileirão na era dos pontos corridos -, é hora do Ceará repensar seus planejamentos para evitar os erros cometidos em 2018 e 2019 para que sua torcida volte a sorrir em 2020.