Ceará realiza último treino antes de viagem ao Rio de Janeiro; confira provável escalação

O Ceará fez o último treino na Cidade Vozão, em Itaitinga, nesta terça-feira (11), antes da viagem para o Rio de Janeiro, onde encara o Vasco na quinta (13). O técnico Enderson Moreira comandou atividade com bola e fez mistério quanto ao plantel titular.

Bergson e Romário disputam uma vaga no ataque, que pode ter Mateus Gonçalves no lugar de Rick. O centroavante Ricardo Bueno, que ficou fora do duelo contra o Bahia por opção técnica, treinou com os companheiros, mas deve seguir sem ser relacionado. O esquema adotado em campo foi o 4-2-3-1.

"Tudo é dentro de um critério, sem mexer demais na equipe. São mudanças pontuais, uma ou duas, para que a gente possa mobilizar o elenco", explicou Enderson Moreira.

A provável escalação do Ceará é: Diogo Silva; Carleto, Valdo, Luiz Otávio e Samuel Xavier; Fabinho e Ricardinho; Thiago Galhardo, Fernando Sobral e Mateus Gonçalves; Bergson. Na 12ª posição, com 10 pontos, o Vovô busca a vitória diante do cruz-maltino para ter mais tranquilidade durante a Copa América, que paralisa a Série A do Brasileiro entre os dias 14 de junho e 13 de julho. O time carioca vem de vitória sobre o Internacional na última rodada - primeira na competição - e está na 18ª colocação, com seis. Enderson afirmou que a equipe vai assumir uma postura ofensiva diante do Vasco.

"Não trabalho com metas a longo prazo. No futebol não adianta fazer projeção para frente, tem que ser a do próximo adversário sempre. A gente tem sempre que vencer o próximo jogo. A gente sempre joga para buscar os três pontos", finalizou.

O Ceará embarga para o Rio às 17h20, com previsão de chegada na capital carioca às 20h25. Na quarta (12), realiza treinamento no CT do Flamengo, às 16h, na atividade final antes da partida. A partida diante do Vasco ocorre quinta (13), às 19h15, no estádio São Januário. O jogo é válido pela 9ª rodada do Brasileirão e tem cobertura em tempo real do Diário do Nordeste, além de transmissão ao vivo da Rádio Verdes Mares AM 810.