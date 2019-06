Fabinho projeta parada para Copa América e comenta sobre Vasco: "É uma decisão"

O Ceará encerrou a preparação para enfrentar o Vasco nesta terça-feira (11), com treino realizado na Cidade Vozão, em Itaitinga. A equipe embarga para o Rio de Janeiro às 16h e encara o cruz-maltino na quinta-feira (13), às 19h15, em São Januário. O volante Fabinho declarou que, mesmo o time carioca tendo apenas uma vitória em oito jogos, a partida será muito difícil na casa do adversário.

"Sempre respeitamos o Vasco porque é um clube grande do Brasil. O Brasileirão te dá essa oportunidade porque é pontos corridos e toda partida é uma decisão. Precisamos encarar como decisão e chegar lá para colocar a bola no chão e jogar. Somos muito qualificados e sabemos dos pontos fortes e fracos do Vasco. Vamos explorar para conseguir a vitória", explicou.

O jogo é o último antes da parada para a Copa América, que inicia dia 14 de junho e interrompe a Série A do Brasileiro durante um mês. Na 11ª posição, com 10 pontos, o Ceará está três distante da zona de rebaixamento e não tem possibilidade de entrar no Z-4 ao término na 9ª rodada. Fabinho ressaltou que manter uma boa pontuação é importante até a retomada da competição.

"A entrega temos em todos os jogos. Temos procurado se entregar ao máximo. É claro que quando você para em um campeonato como esse com pontuação boa, temos mais confiança para trabalhar. Quando voltar da pausa, nós temos que voltar a ganhar e pontuar, então é importante você parar bem e ter um retorno ainda melhor", analisou.

A provável escalação do Ceará é: Diogo Silva; Carleto, Valdo, Luiz Otávio e Samuel Xavier; Fabinho e Ricardinho; Thiago Galhardo, Fernando Sobral e Leandro Carvalho; Bergson.