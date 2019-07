Ceará perde para o Cruzeiro e deixa a Série A2 do Brasileiro

O Ceará perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1, em Belo Horizonte, pelo segundo duelo das quartas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino. O jogo foi realizado na tarde deste sábado (20) e a Raposa dominou. No primeiro duelo, o time mineiro já havia vencido por 2 a 0, no Estádio Presidente Vargas.

Thayane marcou aos 10 minutos do segundo tempo para o Cruzeiro. Janaína ampliou aos 20. Com Maria, diminuiu aos 44 minutos do segundo tempo. Mesmo sem a vaga, o Ceará volta para casa com uma campanha histórica.