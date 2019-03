Ceará estreia contra o Oratório/AP no Brasileirão Feminino A-2

A Diretoria de Competição da Confedereção Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (28), a tabela do Brasileirão Feminino A-2. O Ceará estreia diante Oratório/AP. A competição será dividida em seis grupos com seis times cada..

Única equipe cearense na competição, o Vovô está na Grupo 1 que também tem Esmasc/PA, Santa Quitéria/MA, Tiradentes/PI e São Valério/TO, além do Oratório/AP, adversário do Alvinegro de Porangabuçu na estreia. A data da primeira rodada será dia 27, 28, 29, 30 ou 31 de março. O horário ainda não foi divulgado.

Na segunda rodada, que será entre o dia 10 e 14 de abril, o Alvinegro vai até Maranhão para enfrentar o Santa Quitéria.

Com elenco formado em 2018, o Ceará conquistou os dois primeiros títulos de sua história no mesmo ano. Ao vencer o Menina Olímpica por 2 a 1 nos pênaltis, o Vovô se tornou campeão do Torneio Quixeramobim. Pelo Campeonato Cearense, as meninas da equipe Alvinegra se sagraram campeãs ao vencer o Tiradentes por 2 a 1 no tempo normal.

Veja a tabela completa da competição no site da CBF.