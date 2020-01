Ceará empresta meia Chico ao Mirassol até o fim do Campeonato Paulista

O Ceará emprestou o meia Chico ao Mirassol até o fim do Campeonato Paulista. A informação foi publicada inicialmente pelo repórter Danilo Queiroz, da Tribuna Band News, e confirmada pelo Diário do Nordeste.

O nome do atleta, inclusive, foi removido do site oficial alvinegro. Durante a "9ª Feijoada da Arrancada" neste domingo (19), evento organizada pelo time no Iate Clube para apresentação do elenco ao torcedor, o jogador também não compareceu.

O vínculo de Chico se encerra em dezembro de 2020. Contratado no início da última temporada, o jogador participou de 36 partidas e marcou cinco gols.

A saída faz parte de uma reformulação do elenco alvinegro. Sob o comando de Argel Fucks, o clube anunciou 12 contratações e liberou três atletas que tinham contrato: o lateral João Lucas e os atacantes Willian Popp e Vitor Feijão.

A estreia do Ceará ocorre no próximo domingo (26) contra o Frei Paulistano, às 18h, no estádio Presidente Vargas (PV). O duelo é válido pela 1ª rodada da Copa do Nordeste.