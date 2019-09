Ceará e Tottenham-ING trocam camisas com o nome de Dele Alli

E a zoeira entre Ceará e Tottenham-ING continua! Após os clubes brincarem nas redes sociais comparando uma foto da dupla Chico e Felippe Cardoso com Son e Dele Alli, foi a vez de uniformes oficiais serem enviados para as respectivas equipes. A ação foi divulgada nas redes sociais, nesta segunda-feira (16), reforçando a parceria dos times, que passaram a compartilhar torcida no Brasil e na Inglaterra.

Na ocasião, o meia inglês Dele Alli foi o escolhido para estampar tanto a camisa alvinegra como a inglesa. Pelo lado dos Spurs, o material branco com azul foi enviado para Porangabuçu com a assinatura do jogador. Já nas terras alencarinas, o nome do atleta está no material confeccionado pelo Ceará e carrega autógrafos de Chico e Felippe Cardoso, encaminhados para Londres.

O Diário do Nordeste apurou que cada time presenteou o outro com três uniformes. Uma nova ação entre Ceará e Tottenham-ING está sendo preparada e deve ser anunciada nos próximos dias.

Em agosto, após a vitória por 2 a 1 no Clássico-Rei, pela Série A do Brasileiro, o Ceará publicou um foto em que os atletas imitavam uma imagem de divulgação do clube londrino. A brincadeira viralizou e repercutiu até chegar no Tottenham-ING, que não tinha um perfil oficial no Twitter em português.

Através da rede social, o clube inglês então utilizou o atacante brasileiro Lucas Moura para anunciar a criação do perfil. Vale ressaltar que a postagem cearense influenciou na decisão da nova conta.