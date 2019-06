Ceará e Fortaleza se garantem fora da zona de rebaixamento durante a Copa América

Ceará e Fortaleza ficarão fora da zona de rebaixamento durante a pausa da Série A do Brasileiro na Copa América, iniciada nesta sexta-feira (14). O Vovô já estava garantido e ganhou a companhia do Leão após a vitória tricolor sobre o Cruzeiro por 2 a 1, nesta quinta-feira (13), na Arena Castelão. Com o torneio continental sediado no País, o Brasileirão é paralisado por um mês e retorna dia 14 de julho.

O triunfo leonino, válido pela 9ª rodada do certame, deixa o time provisoriamente na 14ª posição, com 10 pontos. A equipe só perde uma colocação caso o duelo entre Chapecoense e Fluminense, na Arena Condá, às 20h, nesta quinta-feira (13), tenha um vencedor. Já o Alvinegro de Porangabuçu, que é o 13ª, com a mesma pontuação, pode atingir a parte alta da tabela e a faixa classificatória da Sul-Americana se vencer o Vasco também no mesmo dia, às 19h15, em São Januário, no Rio de Janeiro.

As diretorias de Ceará e Fortaleza anunciaram que os elencos ganham folga de 10 dias durante a Copa América. Após o período, os técnicos Enderson Moreira e Rogério Ceni retomam as atividades com os jogadores. Há a expectativa que reforços sejam anunciados pelos clubes durante a abertura da janela internacional.