Ceará divulga boletim médico sem atletas lesionados

Todo o elenco à disposição. Assim o Ceará se apresenta ao técnico Argel Fucks para as duas rodadas finais da Série A do Campeonato Brasileiro. Em nota divulgada pela assessoria, o departamento médico alvinegro "está completamente vazio", ou seja, não contém nenhum atleta lesionado.

O último jogador a deixar o DM foi o volante William Oliveira, que se recuperou de contusão muscular. Apesar da condição física, é desfalque por suspensão na quarta-feira (4), quando o time enfrenta o Corinthians às 19h30, na Arena Castelão, pela 37ª rodada.

Além da peça, a comissão técnica não conta com o zagueiro Valdo, também suspenso. Em contrapartida, Argel tem Samuel Xavier disponível - o lateral-direito foi baixa por acúmulo de cartões.

Na tabela, o Ceará está em 16º, com 39 pontos. Em caso de vitória diante do time paulista, o Vovô fica livre de vez do rebaixamento se o Cruzeiro (17º com 37) perder para o Grêmio na quinta (5), às 19h15, em Porto Alegre.