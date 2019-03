Carlinhos afirma que responsabilidade aumenta no Fortaleza com lesão de Bruno Melo

Com o prazo de inscrições para o Estadual encerrado no dia 8 deste mês, o Fortaleza segue em busca de reforços, mas, desta vez, para a disputa da Série A. Com 33 jogadores no elenco, a equipe apresenta apenas dois especialistas na lateral esquerda. Participando de seis dos 11 jogos realizados pelo clube na temporada, Carlinhos assume a titularidade, após o lesão de Bruno Melo, e ressalta que pressão cresce com ausência do companheiro.

"A lesão do Bruno Melo é uma pena, a responsabilidade aumenta. Quero dar o meu máximo para conseguirmos as vitórias nesse período", declarou.

Negociado junto ao América/MG, o atleta esteve em campo no último Clássico-Rei, válido pelo Campeonato Cearense. Para o novo confronto diante do Ceará, em partida da Copa do Nordeste, o defensor de 32 anos acredita que o time comandado por Rogério Ceni leva vantagem.

"Estamos trabalhando forte e temos uma semana de descanso, diferente do Ceará, que jogou contra o Corinthians. Por ser um clássico, o jogo será difícil. Espero que tenhámos tranquilidade para colocar a bola para dentro e conseguir a vitória" afirmou.

A partida acontece no domingo (17), pela 6ª rodada do torneio regional. O jogo está previsto para às 17h, na Arena Castelão.