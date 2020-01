Barbalha vence a terceira e mantém liderança do Campeonato Cearense

O Barbalha venceu o Horizonte, na tarde deste domingo (12), no Estádio Inaldão, pelo placar de 2 a 0. Com o resultado, a Raposa do Cariri manteve a liderança da primeira fase do Campeonato Cearense com nove pontos. Os gols foram marcados pelo atacante Carlos Caaporã, no primeiro tempo, e pelo meia atacante Tiago, na etapa final.

A equipe tricolor está com 100% de aproveitamento, em três jogos. Foram oito gols marcados e nenhum sofrido. Com o saldo, mantém a primeira colocação, à frente do Guarany de Sobral, seu próximo adversário, que também tem nove pontos, mas três gols a menos de saldo. As duas equipes fazem uma “final”, na próxima quarta-feira (15), no estádio Inaldão, em Barbalha, às 16h.

Já o Galo do Tabuleiro perdeu todos os jogos e está na lanterna do campeonato. Na próxima quarta-feira, recebe o Caucaia, no estádio Elzir Cabral, em Fortaleza, às 15h30.

O atacante Carlos Caaporã já projeta um jogo difícil contra o Guarany, mas acredita no título da primeira fase. “É manter a equipe focada, trabalhar bastante para buscar a vitória na quarta-feira", antecipa. Já o meia atacante Tiago, que entrou no decorrer da partida, elogiou o elenco da Raposa. “Nossa equipe é muito boa. Quem está fora, tem que entrar melhor que quem tá jogando e dar o máximo”, enfatizou.

O jogo

No primeiro tempo, o jogo foi trucando, com poucas chances dos dois lados. O Barbalha tentou tomar a iniciativa e só criou a partir dos 30 minutos. Em bola dividida por Cléber, o atacante Carlos Caaporã pegou de primeira, com a perna esquerda, mas Diego fez uma grande defesa. Pouco depois, a Raposa quase inaugurou o placar com Sadrak, cobrando falta, mas o goleiro do Horizonte novamente brilhou.

Apenas aos 40 minutos, o tricolor do Cariri abriu o placar. O atacante Cléber dividiu de cabeça e a bola sobrou para Carlos Caaporã, que acertou belo chute no ângulo direito do goleiro Diego. Com o gol, o atacante divide a artilharia do campeonato com três tentos, ao lado de Ciel, do Guarany, e Kaká, do Caucaia.

Já no segundo tempo, o Horizonte pressionou em busca do empate. O Barbalha ainda ficou com um jogador a menos após a expulsão de Leone, que recebeu segundo amarelo após parar contra-ataque. Mesmo com um a mais, foi o tricolor que ampliou aos 40 minutos: Tiago roubou a bola do último defensor e saiu na cara de Diego, chutando cruzado, no canto direito. A equipe da casa pôde administrar a vitória depois da expulsão de Leandro Mendes, que também recebeu o segundo amarelo.