Atlético e Barbalha duelam pelo Campeonato Cearense

Com campanhas iguais na 2ª fase do Campeonato Cearense, Atlético e Barbalha se enfrentam neste sábado (22), às 16 horas, pela 4ª rodada do Estadual, no estádio Presidente Vargas, buscando crescimento na segunda etapa da competição.

As duas equipes empataram dois jogos e venceram apenas um nesta segunda etapa, tendo três pontos cada. No entanto, a Raposa dos Verdes Canaviais tem uma leve vantagem na tabela, estando em quinto, pelo saldo de gols. Enquanto o Atlético tem quatro negativos, o Barbalha, sétimo, tem um negativo.

Porém, ainda não há motivo para desespero porque as duas equipes estão apenas 1 ponto abaixo da zona de classificação para às semifinais. Caso a partida tenha um vencedor, aquele que levar o triunfo poderá entrar no G4 enquanto o derrotado pode terminar a rodada na última colocação.

Para que fique entre os quatro melhores times da 2ª Fase do Cearense, além de somar três pontos, a equipe vencedora também vai precisar contar com a sorte para que o Ceará, 4º colocado com quatro pontos, não ganhe do Caucaia.

Assim, a pontuação é um sinal de alerta, principalmente para Raposa dos Verdes Canaviais. Campeã da 1ª fase do Estadual do ano passado e vice deste ano, o Barbalha iniciou a segunda etapa abaixo do esperado e não tem conseguido emplacar o mesmo número de vitórias como aconteceu na fase anterior.

No caso da Águia, que por pouco não foi rebaixada para à Série B do Estadual, o sinal vermelho alerta para os problemas que estão se repetindo. O time que quase conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileirão no ano passado corre o risco de sequer passar de fase no Campeonato Cearense.