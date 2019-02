Atlético/CE é goleado e está eliminado da Copa do Brasil

Em boa fase no Campeonato Cearense, o Atlético queria prolongar o bom momento e avançar na Copa do Brasil. Mas a Àguia da Precabura foi dominada pelo Atlético Goianiense e perdeu por 4 a 0, hoje no Estádio Presidente Vargas, se despedindo do torneio nacional na 2ª Fase. A classificação para a 3ª Fase valeria 1 milhão e 450 mil reais aos cofres do Atlético, que na fase inicial, surpreendeu o Joinville/SC também no PV.

O Atlético Cearense fez uma partida apática. Sem mostrar o futebol que vem surpreendendo no Estadual, a equipe criou pouco e ainda cometeu falhas determinantes para a eliminação.

Logo aos 9 minutos, Mike cruzou, a defesa do Atlético errou na marcação e Pedro Raul, livre na pequena área, se antecipou ao goleiro Arthur e fez 1 a 0.

Mesmo equilibrando o jogo após o gol sofrido, o time de Luan Carlos não conseguia criar e ainda sofreu mais um gol no 1ªtempo, após outra falha. Aos 31 minutos, após erro na saída de bola do time cearense, Matheus mandou um belo chute no ângulo direito de Artur pra fazer um golaço: 2 a 0.

No 2ºtempo, o time cearense até criou mais, exigindo grandes defesa do goleiro Kozlinski em finalizações de Valdo Bacabal e Fábio Leite, mas sofreu mais gols, sendo eliminado com uma goleada.

Aos 16 minutos, Pedro Raúl desviou para marcar seu segundo gol no jogo, e ampliar o placar: 3 a 0.

Já entregue, o time cearense sofreu o quarto gol aos 34 minutos: Mike passou fácil pela zaga do Atlético e definiu a partida e a tranquila classificão para o time goiano.

Com eliminação na competição nacional, o Atlético volta suas atenções para o Campeonato Cearense. No dia 6 de março, às 20h, a equipe enfrenta o Ceará, no Castelão.

Vindo de duas vitórias seguidas, contra Fortaleza e Horizonte, o Atlético é o 4º colocado com 7 pontos, portanto, dentro da zona de classificação para as semifinais.