Atletas do Internacional recebem kits de proteção e retomam treinos na terça (5)

A diretoria do Internacional convocou os atletas ao centro de treinamento para ajustar os últimos detalhes antes do retorno das atividades. Os jogadores foram às dependências do clube para retirar kits de segurança contra o novo coronavírus e tem treino marcado para terça-feira (5), às 9 horas - as informações são do GloboEsporte.com.

A data ocorre 40 dias após a suspensão de qualquer atividade. Com trajes especiais, uma equipe ficou responsável pela entrega dos materiais de trabalho e de higiene, a exemplo de uniformes, tênis, máscara e álcool gel. Cada profissional foi sozinho ao CT, de carro, e não precisou sair do veículo.

Na programação, uma escala é montada para evitar aglomerações. Durante a tarde, o técnico Eduardo Coudet e a comissão técnica terão uma reunião para repassar protocolo de treinamentos e também dividir o grupo para as atividades.

Uma simulação com a nova rotina dos jogadores foi realizada no sábado (1º). A cúpula do Internacional averiguar o roteiro do percusso que cada atleta irá fazer ao chegar no clube. O planejamento ocorre após o Ministério da Saúde fornecer sinal verde para o retorno de rotinas esportivas (treinos e jogos). Cada Estado tem autonomia para barrar ou não a atividade.