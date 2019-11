Árbitro cita torcida do Ceará em quebra de cadeiras, e Vovô pode ser punido mesmo sendo visitante

A confusão entre alguns torcedores do Ceará após a derrota do clube para o Fortaleza, na noite deste domingo (10), que culminou em reação policial e posterior quebra-quebra de cadeiras da Arena Castelão, promete ter consequências.

O árbitro do jogo, Sr. Flávio Rodrigues de Souza, relatou na súmula da partida o fato ocorrido na Arena Castelão e foi específico ao identificar a torcida do Ceará no conflito.

Após o término da partida, a torcida do ceará s.c (sic) entrou em confronto contra a torcida adversária e policiamento, arremessando cadeiras e objetos contra ambos".

Súmula da partida mostra o relato do árbitro Reprodução

Ccom base no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o Ceará, mesmo sendo visitante, pode ser denunciado e consequentemente punido. Segundo o promotor de Justiça André Araújo Barbosa, coordenador em exercíco do Nudtor (Núcleo de Defesa do Torcedor) do Ministério Público do Estado do Ceará (MP-CE), o fato é passível de punição, mesmo o clube não sendo o mandante do jogo.

"Se houve a narrativa do juiz, isso vai ser levado à Procuradoria do STJD, que pode fazer a denúncia e vai a julgamento. Pode ser aplicado medidas de sanção contra o clube, com certeza. Aplicação de multa, proibição de torcida, por exemplo. Nessa súmula indica a invasão de um torcedor, que foi detido na hora. A questão do tumulto, arremesso de cadeiras, confusões após o jogo. Isso aí, com essa súmula, certamente essa questão vai ser levada ao STJD, que vai decidir sobre isso e efetivamente vai verificar se é caso de punição ao clube dententor da torcida".

Polícia reagiu utilizando a força Foto: Kid Júnior

O procurador citou outros casos, como o do Corinthians, após confusão e morte de torcedor em Oruro (Bolívia), em 2013. Neste mesmo ano, Athletico/PR e Vasco foram punidos por briga de torcidas. Naquela ocasião, o jogo ocorreu em Joinville (SC), com mando de campo do Furacão. Mesmo assim, os dois clubes receberam sanções.

"Logicamente identificado que ocorreu com a torcida desse time. Só para relembrar, o próprio Corinthians, mesmo sendo torcida visitante num jogo na América do Sul, teve torcedor que atirou rojão, e o clube ficou jogos sem torcida".

A reportagem entrou em contato com o Ceará, e o clube afirmou, através da sua assessoria, que está apurando os fatos para se pronunciar.