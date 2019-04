Após vencer o ABC pela Copa do Nordeste, Marcelo Boeck comemora. “Conseguimos o objetivo que era ser

O Fortaleza venceu o ABC-RN neste sábado (30), por 1 a 0, na Arena Castelão, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Já classificado para as quartas de final, onde enfrenta o Vitória, a equipe de Rogério Ceni fez jogo abaixo das expectativas, mas teve como destaque Marcelo Boeck, que fez defesas importantes.



Capitão tricolor, o goleiro saiu de campo satisfeito com o resultado geral. “Conseguimos o objetivo que era ser primeiro lugar do grupo. Trazer o jogo das quartas pra casa. Nos dar esse apoio, como a gente tem sempre. Sabemos da dificuldade, porque agora o nível afunila e melhora”.



Boeck foi homenageado antes da partida por completar 100 jogos com a camisa do Fortaleza. “Pra mim é uma marca, espero multiplicá-la, e conquistar ainda mais títulos.



O Fortaleza enfrenta agora o Guarany de Sobral no jogo de volta das semifinais do Campeonato Cearense, na próxima quarta-feira (03), no Castelão. O primeiro confronto terminou com vitória do Leão do Pici por 1 a 0, e ainda tem a vantagem de resultados equivalentes para ir à final.