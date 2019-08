Após reunião na CBF, Gaciba vai conversar com jogadores de Ceará e Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recebeu nesta quinta-feira (22) dirigentes de Ceará, Fortaleza e FCF para reunião sobre os erros dos árbitros na Série A do Brasileiro contra os clubes. Na reunião, realizada na sede da entidade, o presidente Comissão Nacional de Arbitragem, Leonardo Gaciba, recebeu as reclamações e agendou uma visita aos times cearenses.

O encontro ocorrerá nos próximos dias, com Gaciba presente na capital cearense para conversar sobre os protocolos do árbitro de vídeo (VAR). O foco das palestras serão atletas e comissões técnicas dos respectivos times.

Na CBF, os lances polêmicos envolvendo Vovô e Leão foram analisados com exibição de vídeo e áudios da cabine. A principal discussão envolveu o pênalti não marcado para o Ceará contra o São Paulo, com o próprio Gaciba concordando que a decisão do juiz poderia ser faltosa. A diretoria alvinegra solicitou a anulação da partida, em julgamento não concluído no STJD.