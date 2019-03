Acordo firmado: Ceará e Fortaleza vão gerir Castelão em dias de jogos

Ceará e Fortaleza selaram em reunião nesta nesta terça-feira (12) o acordo com o Governo do Estado para gerirem a Arena Castelão em dias de jogos. O governador Camilo Santana, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, e o do Fortaleza, Marcelo Paz, firmaram o acerto que deve permanecer até o fim de 2019. A expectativa do Governo do Estado, segundo o secretário do Esporte, Rogério Pinheiro, é de que a nova licitação de Parceria Público-Privada (PPP) seja lançada até julho deste ano. Por enquanto, Vovô e Leão administram jogo a jogo o estádio.

- Na realidade, os contratos são feitos jogos a jogos. A cada partida, é feito um contrato com o time mandante: Ceará, Fortaleza e Ferroviário. A taxa de aluguel fica em torno de 13%. Foi estabelecido o aluguel do campo. O Governo do Estado faz uma inspeção 24 horas antes, é feita uma vistoria em todo o estádio. Depois do jogo também, com toda a manutenção e toda a limpeza. Se identificar algum ponto, cadeira quebrada, dentro dos valores correspondentes, já incluímos a indenização. Na realidade, estamos trabalhando um intervalo. A licitação da nova PPP está em andamento. Então a locação do estádio para os clubes é para apoiar o futebol cearense. Estamos trabalhando para lançar a licitação da nova PPP em junho, julho - afirma Pinheiro, em entrevista ao GloboEsporte.com/ce.

Agência Diário

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, comentou sobre o acerto em coletiva de imprensa nesta terça-feira.

"O governador Camilo Santana foi muito sensível de entender que é importante para a economia do estado e para a autoestima do nosso povo. É uma operação viável para os clubes e que ajuda o Governo a pagar a conta do Castelão. Não é só bilheteira, é bar, estacionamento, loja para vender produtos de sócio-torcedor, ativação de patrocinadores", afirma Paz.

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, também agradeceu pela sensibilidade de Camilo Santana.

"Gostaria de agradecer o Governador, Camilo Santana, pela receptividade. Hoje, nos reunimos e selamos o acordo para administrarmos os jogos na Arena Castelão. O meu agradecimento vai pelo reconhecimento do governante, que não mediu esforços e, com bastante sensibilidade, reconheceu todas as necessidades dos clubes de mandar suas partidas na Arena" - diz.