Leão e Furacão foram os que mais jogaram quando Série A começou

Quando fizeram o jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na última quarta-feira (5), Fortaleza e Athletico Paranaense igualaram-se no número de partidas que ambos fizeram, desde quando a Série A do Campeonato Brasileiro começou: foram 12 jogos para cada equipe, o que exige mais da condição física dos times.

O calendário do futebol brasileiro tem sido sempre impiedoso para as equipes, de tal modo que das 20 que disputam a Série A, 17 delas fizeram de 30 jogos acima.

O Botafogo (26), Goiás (26) e CSA (28), foram os clubes que menos jogaram na temporada, o que em tese, ajuda a preservar a musculatura dos seus jogadores, comparando-se com os demais concorrentes.

Atlético Mineiro, Corinthians e Fluminense encostaram em Fortaleza e Athletico, pois fizeram 11 partidas depois que a Série A teve início e que chegou à sétima rodada.

O Leão do Pici disputou suas 12 partidas em 38 dias, com viagens intercaladas, causando uma grande fadiga no elenco. Que o digam as duas últimas vítimas do excesso de jogos em pouco tempo, os atacantes Edinho e Wellington Paulista, que estão com lesões musculares há alguns dias.

O técnico Rogério Ceni é o que mais lamenta a sequência de jogos: "Se fosse melhor distribuídos, não, mas nas minhas contas os últimos 12 jogos em 37 dias para um elenco que não é tão grande, com tantas viagens, aí pesa bastante", comentou o técnico do Leão.

O Tricolor volta a joga amanhã, às 19 horas contra o Grêmio, no Estádio Centenário em Caxias do Sul, pela oitava rodada da Série A. No dia 12, recebe o Cruzeiro, às 21 horas na Arena Castelão