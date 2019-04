Início de trabalho de Enderson Moreira motiva elenco do Ceará

Técnico novo, competição nova e outra motivação. Assim pode ser descrito o momento do Ceará após a saída do técnico Lisca e a chegada de Enderson Moreira, que iniciou ontem seu trabalho em Porangabuçu.

Com apenas a Série A do Campeonato Brasileiro a disputar até o fim do ano - clube estreia na Série A no domingo (28), contra o CSA, às 16 horas, na Arena Castelão - Enderson inicia um novo ciclo no Alvinegro, com uma nova filosofia e proposta de jogo a ser implementada.

Para os jogadores, também é um novo começo após os fracassos nas Copas do Nordeste, do Brasil e Estadual, com todo o grupo de atletas iniciando praticamente do zero um trabalho, remotivados. Seja os que estavam em alta (nomes como Samuel Xavier, Luiz Otávio, Thiago Alves, e Fabinho), quanto os que estavam em baixa (Richard, Edinho, Juninho e Roger), praticamente não jogando (Eduardo Brock, Cristovam, João Paulo, Willie e Vitor Feijão).

"Começa tudo praticamente do zero com um novo treinador. A chegada do Enderson motiva muito os jogadores. Os que não vinham jogando mais ainda para buscar espaço, também não tem essa de quem era titular, pois cada treinador gosta de jogar de outra maneira. Estamos todos motivados para o começo do trabalho do Enderson", disse Samuel Xavier.

Na mira

Com a chegada do novo técnico, o grupo deve ser reavaliado, com o treinador analisando alguns jogadores pouco utilizados até que uma decisão seja tomada, já que reforços chegarão, sendo assim necessárias saídas de atletas. Estão na mira do Vovô, o meia Thiago Galhardo e o atacante Matheus Gonçalves. O atacante Bergson já foi contratado junto ao Athletico/PR.

E o clima em Porangabuçu já era mais leve com a chegada do novo treinador. O grupo já dava sinais de desgaste com Lisca nas últimas semanas, com o grupo recebendo a troca de treinador como um recomeço e uma situação natural no futebol.

"Sabíamos que com as eliminações e a perda do título seria difícil o Lisca ficar. O jogador nunca quer uma troca de comando mas isso acontece no futebol. Agora com a chegada do Enderson, ele chega com um novo pensamento, um novo trabalho".

O treinamento de ontem estava marcado para iniciar às 16 horas, mas os jogadores retornaram ao vestiário a pedido do treinador para uma apresentação, um primeiro bate papo. Mas só depois das 18 horas, Enderson Moreira foi ao gramado do Estádio Vovozão, acompanhando o trabalho físico do grupo, iniciado por Edy Carlos Soares.

O lateral-direito Samuel Xavier foi um dos que analisaram esse novo começo para o grupo.

"Ele nos apoiou. Sabe que o momento era difícil após as eliminações e perda do título. Falou para gente a forma que gosta de trabalhar, de jogar, e que o trabalho tem tudo para dar certo na Série A. Não trabalhei com o Enderson, mas joguei contra muitas vezes e suas equipes são muito organizadas. Foi um papo bacana, e acredito que vai dar liga".