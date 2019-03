Guarany e Fortaleza se enfrentam no Junco em 1º duelo da semifinal

Guarany de Sobral e Fortaleza entram em campo, nesta quarta-feira (27), para disputar o jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense. A partida tem início marcado para 21h30, no estádio Junco (mesmo horário de Floresta x Ceará, no Domingão).

O Tricolor do Pici, que terminou a segunda fase da competição na vice-liderança, com 11 pontos, poderá contar com o atacante Ederson para o confronto diante do Cacique do Vale.

"Estamos preparados para conquistar um resultado positivo lá. Trabalhamos muito para isso. A equipe do Guarany também vai em busca da vitória. Os dois times vão procurar pelo gol. Quem o Rogério Ceni escolher para entrar vai estar preparado", disse o camisa 91 do Tricolor, que já marcou cinco gols em 11 jogos pelo Leão.

Alterações

O Fortaleza deve ir a campo com a defesa modificada, já que o técnico Rogério Ceni não vai poder contar com cinco jogadores para o setor: os zagueiros Quintero (expulso na partida final da 2ª fase do Estadual contra o Floresta) e Nathan (vetado pelo departamento médico), além dos laterais Bruno Melo (trauma no 2º e no 3º metacarpo da mão direita), Tinga - que tem uma lesão na coxa esquerda - e Carlinhos, pelo terceiro cartão amarelo.

Portanto, quem pode aparecer como titular no lado esquerdo é Araruna ou Diego Ferreira. Já na defesa, Roger Carvalho será mantido. Patrick e Derley disputam a outra vaga na zaga leonina.

Único representante do interior do Estado no mata-mata do Estadual, o Guarany foi praticamente formado às vésperas da competição. O rubro-negro terminou a fase classificatória na terceira posição com 10 pontos somados. Em sete jogos na segunda fase, o Cacique do Vale venceu três, perdeu outros três e empatou uma vez.

Para Gilmar Silva, treinador da equipe sobralense, a obstinação do elenco na competição foi essencial para que conseguisse a classificação para as fases finais.

"Vamos enfrentar um dos gigantes do futebol do nosso Estado e atual campeão brasileiro da Série B, mas continuaremos acreditando. Tenho certeza que o diferencial nessa classificação foi sempre acreditar que podíamos", comentou o técnico do Bugre.