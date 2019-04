Grosseira mensagem de um leitor

Os resultados iniciais da semifinal confirmaram o favoritismo de Fortaleza e Ceará. Quando criei cenário imaginário em que Floresta e Guarany poderiam fazer a decisão, recebi grosseira mensagem do senhor Célio Ferreira Facó. Disse ele: "Quem ler a coluninha de Tom Barros não pode senão concluir que está na seção de Horóscopo. De hábito aquele textinho de ginasiano revela quase completa ignorância não só sobre o estágio atual do futebol local como também (mas então é querer demais) as leis da estatística e da probabilidade. Segundo Tom, é possível que a final seja disputada entre Floresta e outro timezinho interiorano... O jornal devia constranger-se de oferecer aquele exercício de adivinhação aos leitores. Futebol e times locais respeitáveis requerem também uma crônica esportiva competente e profissional, o que dispensa o improviso". Minha resposta: Alô, Célio! Obrigado pela mensagem. Realmente, tenho de rever meus conceitos para escrever algo que esteja à altura de sua sapiência. Seu texto é perfeito, lindo, genial. Quem sou eu diante de um leitor tão culto como você. Vou tentar melhorar nas próximas colunas. Deus o proteja sempre.

Advertência

O Fortaleza ganhou apertado do Guarany (0 x 1). Mas poderia ter goleado, pois teve inúmeras chances. Em duas delas, duas bolas na trave. Advertência: Ederson perdeu duas claras bolas de gol. O alto índice de erros nas conclusões deve ser levado em conta por Ceni. O Leão trabalha bem a elaboração das jogadas, mas as desperdiça nas finalizações.

Atrevido

O Floresta há surpreendido pela forma como encara os times grandes. Diante do Fortaleza, apertou o Leão e deu um trabalho muito grande, apesar de ter perdido o jogo. Já diante do Ceará, comandou o placar e por pouco não reverteu a situação favorável ao Vozão. O empate (2 x 2) serviu de alerta ao time de Lisca. A margem favorável ao Ceará ainda é grande, mas é bom não menosprezar este atrevido Floresta.

Outras frentes

O Ceará enfrenta o Salgueiro já amanhã em Pernambuco. No dia 3 de abril, encara o Corinthians em São Paulo. No dia 10 de abril pega o Floresta no jogo de volta. Haja desgaste do Vozão. Enquanto isso, o Floresta fica sossegado até o jogo de volta com o Vozão.

O goleiro do floresta, Carlão, teve destacada atuação no empate com o Ceará (2 x 2). Tipo do jogo em que, na medida das intervenções do goleiro, fica a impressão de que intransponível estará a meta até o fim da jornada. Só mesmo um aparecimento relâmpago como o de Samuel Xavier para romper o paredão quase intransponível.

O Guarany, se tem a pretensão de surpreender o Fortaleza no jogo de volta, terá de buscar a produção que o levou à semifinal, uma vez que foi pífia a produção apresentada pelo Bugre na derrota para o Leão. O Bugre não fez uma conclusão no primeiro tempo. E, na etapa final, teve apenas uma bola para a finalização. Isso é nada diante do desafio.