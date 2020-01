Foco nas pontas: Fortaleza quer confirmar contratações com perfil velocista

Nas últimas duas temporadas em que comandou o Fortaleza na rota ascendente rumo à primeira divisão, o técnico Rogério Ceni ficou marcado por montar equipes extremamente velozes na saída de bola e com bom poder de recomposição.

Jogadores como Osvaldo e Romarinho foram considerados os principais fios condutores deste estilo de jogo na última temporada, que foi marcante para o Tricolor do Pici, com as conquistas da vaga para Sul-Americana (incluindo a permanência na primeira divisão) e os títulos do Campeonato Cearense e Copa do Nordeste de 2019.

Neste ano, porém, com a saída de alguns atletas, como Edinho, as alternativas, por enquanto, estão escassas para essa característica de velocidade. Somente Osvaldo e Romarinho participam, até agora, da pré-temporada leonina. Situação que já está na mira da diretoria tricolor para resolução imediata.

Foco

A meta número 1 dos comandantes leoninos é a volta do extremo Marcinho, de apenas 24 anos, que está atualmente atuando no futebol chinês, mais precisamente no Chongqing Dangdai. Marcinho foi destaque do Fortaleza na campanha de acesso do time para a primeira divisão, em 2018. Em 2019, enquanto esteve disponível para o Tricolor de Aço, também correspondeu dentro de campo, sempre demonstrando raça e velocidade, sendo um dos atletas mais reverenciados pela torcida.

Portanto, um jogador que se encaixa perfeitamente nas pretensões tricolores de recomposição no setor ofensivo. Marcinho, no entanto, é apenas mais um dos alvos para o setor. A intenção da diretoria é contar com mais dois jogadores de características semelhantes, além do retorno do atacante.

Segundo as leis da China, é permitida a presença de apenas quatro estrangeiros no time (três em campo e um no banco de reservas). Atualmente, o Chongqing Dangdai conta com cinco estrangeiros. São eles o meia polonês Adrian e os brasileiros Alan Kardec, Fernandinho e Marcelo Cirino, contratado para a mesma função de Marcinho.

O diretor de futebol do Fortaleza, Daniel de Paula Pessoa, afirmou que existe a possibilidade de trazer de volta Marcinho, mas que é preciso resolver a situação em conjunto com o time chinês. O Fortaleza monitora a situação do jogador e tem o aval de Ceni para futura proposta.