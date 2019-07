Enderson quer Ceará sempre buscando o gol

O técnico Enderson Moreira garantiu que o Ceará será um time diferente após o longo período de treinamentos durante a pausa da Série A para a Copa América. Confiante, o treinador espera uma equipe sempre buscando o gol, apesar de admitir que o grupo de jogadores ainda não se adaptou, ou não conseguiu pôr em prática os conceitos do treinador nos treinamentos visando ao retorno da Série A, mais precisamente o jogo contra o Fluminense, na segunda-feira (15), às 20 horas, no Maracanã, pela 10ª rodada.

"O campeonato é muito equilibrado, muito difícil, e a equipe precisa entender um pouco mais da ideia que tenho de jogo. Não sou um treinador que joga pra não perder, quero vencer jogos. Mas claro, de maneira equilibrada, sem estar completamente livre, com posse de bola e evitar o máximo que o adversário chegue no nosso gol".

Em seguida, Enderson detalhou o que pediu ao grupo, mostrando estilo de jogo ousado para o retorno na Série A.

"Eles ainda não pegaram completamente o que quero. Não é fácil jogar do jeito que eu quero jogar, com linhas próximas, atacar com muitos jogadores, ter uma saída de bola qualificada, com bloco ofensivo e defensivo, movimentos de profundidade. É difícil captar isso, é mais fácil jogar para não perder, criar situações de gol é muito complicado", explicou.

Embora tenha destacado que o grupo ainda precisará de mais tempo para treinar e jogar como ele quer, Enderson garante que o Vovô voltará em outro patamar para os embates da Série A.

"O Ceará está muito melhor nesse aspecto do que longe da parada e deve mudar o patamar quanto ao seu jogo. Mas precisamos confirmar isso em campo. Treino é uma coisa, jogo é outra. Mas espero um Ceará sempre competitivo".

Mudanças

Para o jogo com o Fluminense, o treinador declarou que manterá uma base, mas deixou claro que seu estilo de trabalho privilegia mudanças de peças e utilização de todo o elenco.

"Não sou um treinador com titular e reserva. Temos de investir no elenco. Tenho certeza de que o time que vai começar na segunda não vai ser o mesmo que vai terminar o ano. Temos uma ideia de equipe. Quando você faz três modificações, você não desconfigura a equipe. São poucos os jogadores que conseguem manter a titularidade. Temos outras peças e encaixamos conforme o adversário. Deve ser mantida a grande base que estava jogando".