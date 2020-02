Enderson Moreira deve garantir nova cara ao Ceará logo na estreia

A troca de Argel Fucks por Enderson Moreira, no comando técnico do Ceará, tem impactos maiores que o torcedor do Vovô pode imaginar. As filosofias de ambos são totalmente distintas, o que gera uma expectativa dos alvinegros de que a equipe apresente mudanças logo na estreia, amanhã, às 15h30min, contra o Bragantino/PA, pela Copa do Brasil. Sobretudo de postura.

Enquanto Argel é um treinador com características mais defensivas e que teve dificuldades para fazer a equipe render ofensivamente, o que ficou provado em pouco tempo, Enderson tem ideias de maior criatividade e que priorizam mais o ataque. Mas, na prática, o que isto significa?

A implementação de um modelo de jogo tem como principal objetivo definir uma organização e padrão ao time. É o estabelecimento de uma identidade, uma forma de jogar. É a orientação dos jogadores quando eles atacam, defendem e realizam transições. Ou seja, é muito mais que o esquema tático.

Tal observação é fundamental para destacar que, em que pese o fato de Enderson gostar de adotar basicamente o mesmo esquema tático que Argel, o 4-2-3-1, a postura da equipe será totalmente diferente sob seu comando.

Se o Ceará foi pouco criativo, previsível e mostrou dificuldades para agredir os adversários no início de 2020, é fruto das ideias e dos treinamentos de campo realizados por seu ex-técnico. Se no início do Campeonato Brasileiro do ano passado conseguia se impor, exercer protagonismo e criar diversas situações de finalizações, também é pelo fato de que contava com um treinador capaz de ajudar neste processo de criação.

Enderson gosta de ter a bola e buscar controle no jogo para ditar o ritmo das ações. Acredita que, mentalmente, é mais fácil jogar com a bola que correr atrás dela. Tem também uma filosofia pautada no jogo de posição, que caracteriza-se por movimentos e ações individuais e coletivas para que a equipe obtenha sucesso na estratégia de cada partida.

O conhecimento que tem sobre boa parte do elenco é também um trunfo ao treinador.

Dito isto, será possível ver um Ceará com cara diferente logo na primeira partida. E Enderson deve realizar mudanças. Jogadores como Fabinho, Ricardinho e Lima, que eram homens de confiança do treinador na última temporada, devem ganhar espaço e podem até aparecer no time titular da partida de amanhã.

Entretanto, a tendência é que, pelo curto tempo que teve para trabalhar, o comandante alvinegro mantenha para amanhã a base da equipe formada por Fernando Prass, Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles e William Oliveira (Fabinho); Rogério, Felipe Silva (Ricardinho) e Leandro Carvalho; Rafael Sóbis.

Primeiros treinos

Ontem, Enderson já se juntou à delegação alvinegra e comandou o primeiro treinamento após o retorno ao clube. No estádio Baenão, em Belém, a primeira atividade foi visando já à estreia de amanhã.

O grupo ainda realiza treino no Ceju (Centro Esportivo da Juventude), pela manhã. À tarde, o grupo segue viagem para Bragança/PA. Apesar do pouco tempo, Enderson buscará montar uma equipe que já vai a campo para vencer, apesar de ter a vantagem do empate.

"Sei muito bem que não vai ser fácil esse começo, mas tenho muita convicção e confiança de que a gente vai fazer uma grande temporada. Espero que a gente possa dar uma resposta boa rapidamente em termos de resultados", afirmou o técnico.