Em retorno ao Ceará, Samuel Xavier encara Daniel Alves na Série A

A cada partida uma nova escalação. No período pós-Copa América, em que apresenta aproveitamento de 66,67% em cinco jogos, o Ceará ainda não repetiu o plantel titular. Seja por suspensão ou opção técnica, Enderson Moreira tem feito rodízio e alcançado bons resultados na Série A do Campeonato Brasileiro. Já projetando a próxima partida, no domingo (18), às 16 horas, contra o São Paulo, certo mesmo no Alvinegro é o retorno do lateral-direito Samuel Xavier à equipe.

Fora diante da Chapecoense por acúmulo de cartões, o atleta é quem mais atuou pelo Vovô no Brasileirão - empatado em 14 partidas com Luiz Otávio. Com duas assistências na competição, Samuel não hesita em dizer que o segredo para vencer o Tricolor é conquistar o resultado no início.

"Precisamos neutralizar os pontos positivos que o São Paulo tem. Estádio cheio, torcida empolgada, então vão querer empurrar a equipe para, logo no começo, fazer o gol. A gente sabe que o torcedor não tem essa paciência. Se a gente conseguir sair na frente, eles viram contra, começa uma maior tensão no jogo. Temos que ser letais na oportunidade que tivermos", explicou.

No entanto, o jogador não é a única novidade no jogo. Do outro lado, o São Paulo regularizou Daniel Alves no BID e vai promover a estreia do atual capitão da Seleção Brasileira contra o Vovô. Sem comparar carreiras ou potências, há de se considerar a relevância que os dois laterais apresentam para as respectivas equipes, com ambos em grande fase.

Com Lisca, Samuel Xavier chegava a alternar com Fabinho na lateral, avançando pelo meio durante transições para o campo de ataque. Defensor alvinegro com mais arremates na Série A, totalizando cinco chances criadas, chega firme à ponta direita, apresentando aproveitamento de 79% dos passes corretos.

As características chegam a ser similares a Daniel Alves, que deve enfrentar o Ceará como um meia armador, posição que tem treinado com o técnico Cuca. Samuel elogiou o rival, mas ressaltou que o jogador de 36 anos não é uma das referências na carreira.

"Daniel Alves é um jogador espetacular, um cara vencedor, mas são características diferentes. Como referência para mim, sempre acompanhava muito o Cafu e o Maicon. Daniel Alves, eu já acho um estilo muito técnico. Se usado como meia, é ótimo porque fica mais avançado com toque de bola", finalizou.

Segurança na renovação

Outro destaque alvinegro na elite nacional, o meia Thiago Galhardo tem vínculo com o clube até o fim de 2019 e, em cláusula contratual, renovará por mais uma temporada se o Vovô permanecer na Série A.

O Diário do Nordeste apurou que há uma negociação em andamento para antecipar o acordo e estender o vínculo com o jogador para além do previsto, oferecendo ganho salarial para o meia.