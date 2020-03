De personal trainer a dúvida no WhatsApp: a quarentena dos atletas

O coronavírus alterou a rotina de toda a sociedade e nos clubes de futebol não é diferente. Ceará e Fortaleza suspenderam suas atividades e os atletas estão em quarentena, com orientações para que fiquem reclusos em casa, evitando contato direto com pessoas que estão fora do convívio residencial. Entretanto, o trabalho seguirá firme para os jogadores.

Com cartilha de atividades, orientações físicas e até personal trainer, os atletas têm programação de atividades intensas nos próximos dias.

Os dois clubes montaram planilhas de exercícios aos jogadores, elaboradas por preparadores físicos, nutricionistas e fisiologistas. Uma cartilha geral e também específicas, para quem precisa ter atenção diferente. De tarefas, orientando que lugar é propício fazer atividades e recomendações de alimentações.

"O pessoal da preparação física e fisiologia gravou um material, em vídeo, com exercícios para que fizessem em casa e nas academias. Muitos deles têm academia nos condomínios. Enviaram para cada atleta, individualmente, a atividade física que cada um tem que fazer diariamente", destacou Daniel de Paula Pessoa, diretor de Futebol do Tricolor.

Alguns atletas do clube têm levado bem a sério a questão. É o caso dos atacantes Osvaldo, Ederson e Wellington Paulista. Os três moram no mesmo condomínio e estão realizando as atividades sob a supervisão do personal trainer Victor Fernandes.

"Fazemos, acima de tudo, uma manutenção física. É um trabalho sem tanto volume, mas com intensidade, que tem estímulos de força e técnica. Realizamos trabalhos específicos com bola, de finalização, voltados à pratica do futebol. São atletas extremamente focados e disciplinados, e o torcedor pode ficar tranquilo que, quando voltarem os jogos, eles estarão bem condicionados", frisa Victor, que atende ainda outros nomes conhecidos do mundo da bola, como o lateral-esquerdo Felipe Jonatan (do Santos, revelado no Ceará) e o atacante Artur Victor (do Bragantino).

Mas a rotina diária deve ser realizada com certos cuidados. "Tudo é feito com segurança. Higienização, nenhum contato a mais, sempre com poucas pessoas, mantendo distância. Eles não estão de férias. Há uma preocupação para que não percam o condicionamento", ressalta Victor.

O cuidado também é motivo de preocupação aos atletas do Ceará, que têm monitoramento próximo. "Além dos cuidados gerais, pedimos pra cuidar principalmente da parte da alimentação e que eles fiquem em casa. Deixamos o alerta que caso algum atleta ou qualquer familiar apresente algum sintoma, entre em contato com algum médico. Disponibilizamos nossos contatos pessoais para cada um para que comuniquem em cada situação, até mandando mensagem no WhatsApp", garantiu o médico Joaquim Garcia, do Ceará.