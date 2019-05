Com dois jogos seguidos em casa, Ceará quer subir mais na tabela

O Ceará reagiu em grande estilo na Série A, vencendo duas partidas seguidas, contra Grêmio e Avaí, saltando para a 9ª colocação com nove pontos, consolidando-se na zona da Copa Sul-Americana.

A subida na tabela, para primeira "página" da classificação, empolgou a torcida e os jogadores, que vislumbram um salto ainda maior na sequência, tendo agora dois jogos na Arena Castelão, contra o Santos, no domingo (2), às 16 horas, e diante do Bahia, no dia 8.

Se conquistar mais duas vitórias, o Vovô não só conseguiria uma sequência inédita de quatro vitórias seguidas para o clube na Série A, como deixaria o time com 15 pontos e na zona de classificação para a Libertadores. Hoje, o Ceará está a apenas um ponto do G-6, do 6º colocado, o Flamengo, com 10 pontos.

Confiança

O meia Thiago Galhardo, um dos destaques do Vovô na competição com três gols, afirma que o Ceará pode sonhar mais alto. "Até a parada para a Copa América vamos buscar somar o máximo de pontos e para depois, na volta da Série A, continuar sonhando alto, tentar recolocar esse de clube de volta em competição internacional, uma Sul-Americana, uma pré- Libertadores", declarou.

O meia espera que a 3ª vitória seguida venha diante do Santos. "Se a gente conseguir a terceira vitória começamos a brigar lá em cima, e olham pra gente de outra forma".

Experiente, o técnico Enderson Moreira ainda foca na permanência na Série A, embora dê a entender que o Ceará pode surpreender. "A gente sabe que o campeonato pode levar tanto para um lado, quanto para o outro. Reagimos bem após três derrotas seguidas. O importante é ter tranquilidade e saber que o primeiro objetivo é somar os 45 pontos. Não podemos pensar em outra coisa sem ter conquistado isso ainda", disse o treinador do Vovô.