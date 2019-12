Cearense Artur Silva e paulista Júlia Santos são os campeões no Surfe

O cearense de Fortaleza, Artur Silva, e a paulista de Santos, Júlia Santos, são os campeões brasileiros de surfe profissional 2019. Os dois garantiram as conquistas no HD apresenta Surf Trip CBSurf Pro Tour, a terceira e última etapa do Circuito da Confederação Brasileira de Surfe, encerrada no último domingo (8), na Praia Grande, em Ubatuba, litoral norte de SP, que teve como vencedores o pernambucano radicado no Rio de Janeiro, Douglas Silva, e a paranaense de Matinhos, Jessica Bianca.

Com ondas pequenas, a competição chegou a ser interrompida por mais de duas horas para que as condições melhorassem e as decisões foram "recheadas" de emoção. No masculino, Artur comemorou o título da areia, depois que o catarinense Luan Wood perdeu na semifinal.

Já entre as mulheres, a disputa foi mais acirrada e definida somente na finalíssima entre Júlia, única atleta (tanto no masculino quanto na feminina) a chegar na final das três etapas este ano, e Camila Cássia, competindo "em casa".

"Foi tenso demais. Estava ansioso desde cedo. Eu não consegui surfar o que queria, pelas condições do mar, mas estou feliz. É o resultado do trabalho do ano todo e isso foi tudo graças a Deus", vibrou Artur. "Esse título representa muito. Minha família, meus amigos sabem o quanto eu me dedico. Para o meu Estado também foi muito importante e agora levo mais uma conquista para o Ceará", disse o surfista da Praia do Futuro, que está com 29 anos.

Artur chegou a Ubatuba em grande vantagem e só precisava avançar uma bateria, mas perdeu em sua estreia, ficando em 17º lugar dando a chance de Luan Wood ser campeão, caso vencesse a etapa. O surfista de Santa Catarina chegou à semi e terminou em quinto lugar, não avançando por menos de meio ponto. Já campeão, ele fez questão de lembrar quem mais o incentivou. "Meus pais me ajudaram muito e meu padrinho de surfe é o Adillton Mariano, me deu prancha, pagava minhas inscrições. Eles fazem parte desse título", ressaltou o cearense Artur Silva.

Na final, Douglas Silva, com um 7,5, fez a diferença. O catarinense Alex Lima chegou próximo, com o paulista Robson Santos e em quarto, Tiago Silva, que teve a melhor nota do evento, 8,5, ainda nas quartas de final. "Quero agradecer a Deus, aos meus patrocinadores e muito a Silvana Lima, que está me dando uma grande força no Rio de Janeiro, uma grande estrutura, sem esquecer uma pessoa muito especial, a minha namorada, sempre comigo", festejou o competidor de 21 anos.

Feminino

A nova campeã brasileira, Júlia Santos, também falou da emoção e alegria de chegar ao primeiro título profissional. "Era um título que eu sonhava desde que comecei a surfar. Não tenho como descrever esse sentimento. Quero agradecer muito a Deus, porque passei por umas situações difíceis, me lesionei, fiquei na dúvida se ia conseguir, e Ele foi tão bom que mudou a data do campeonato e deu tempo para me recuperar", comemorou a surfista de 21 anos.

"Quero dedicar o título para a minha mãe, que sempre me apoiou, para a toda a minha equipe, principalmente o meu técnico Pedro Souza", agradeceu a atleta, beijando a tatuagem no braço que tem o nome de sua mãe, Iolanda. "Ela é guerreira", elogiou. "Eu acreditei até o fim, sabia que ia ser difícil, por ter a Camila, mas em nenhum momento me intimidei. Sabia que ela só não podia vencer o campeonato. Quando vi que a Jessica tirou um 6, fiquei mais confortável", contou.

Na disputa pelo título, Tais Almeida, de Saquarema, chegou como líder, mas perdeu logo na estreia, ficando em nono lugar, deixando a disputa para Júlia e Camila Cássia. Na final, a surfista de Ubatuba saiu na frente, mas Jessica virou de terceiro para primeiro com uma nota 6,17 e se manteve na ponta até o fim.