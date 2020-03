Análise: Ferrão surpreendeu o Leão com início fulminante

Com três semanas de treinamento, o Ferroviário teve uma longa preparação para o Clássico das Cores de ontem. E pelo visto, a estratégia coral foi surpreender o Fortaleza, sendo agressivo logo no início de jogo. E deu tudo certo.

O time coral saiu na frente logo com dois minutos, gol contra de Quintero, e segurou o resultado, ganhando uma partida vital para sua classificação para as semifinais.

Com o resultado, o time coral ultrapassou o Fortaleza, chegou aos 10 pontos e ainda tirou a invencibilidade do rival no Campeonato Cearense, o deixando em 3º com 9.

Logo que a bola rolou no PV, o Ferrão mostrou que não estava para brincadeira. Com um minuto, Wellington Rato arriscou de longe para defesa de Felipe Alves. Mas na cobrança de escanteio, Juan Quintero se antecipou ao goleiro e marcou contra: 1 a 0.

Após o gol, o Ferroviário recuou naturalmente, visando sair nos contra-ataques puxados por Wellington Rato, Yago e Tito. Mas foram raros os momentos em que o Ferrão conseguiu encaixar um contragolpe e chegar ao gol rival.

Assim, o jogo ficou à feição do Tricolor de Aço, exercendo uma pressão ao gol de Nícolas por toda sequência da etapa inicial. Só que com um time misto, a naturalidade e qualidade na saída de bola, sem Juninho, e as passagens dos velozes atacantes de lado, sem Osvaldo, sumiram.

Assim, o Leão foi um time desorganizado, apesar do esforço dos jogadores. O 4-2-4 de Ceni, que funciona muito bem com o Tricolor com força máxima, não funcionou, já que Felipe e Derley tinham dificuldade na saída de bola. Tanto é que com 30 minutos, Ceni tirou Derley para pôr em campo Nenê Bonilha, ganhando mais qualidade na criação.

Só que o setor de frente também não estava em uma noite inspirada: Madson, Romarinho e Deivid não conseguiam finalizar suas jogadas e Edson Cariús desperdiçou suas chances. Na primeira, ele acertou o travessão, e logo depois, exigiu grande defesa de Nícolas na segunda.

Vitória

Na etapa final, o Leão continuou pressionando, ainda mais após a alteração do treinador do Ferroviário, Anderson Batatais, tirando um atacante - Yago - e lançando um zagueiro (Igor João) com apenas 11 minutos.

Com isso, o jogo foi um verdadeiro ataque contra defesa, mas com a desorganização ofensiva do Fortaleza, a tarefa coral na manutenção do resultado foi facilitada. Ao conseguir, o grupo comemorou a bela vitória no Clássico.

Ficha Técnica

Campeonato Cearense - 2ª fase

Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

4 de março

Ferroviário 1

Nicolas, Gabriel Cassimiro, Magno Alves, Marcelo Amaral (Diego Bispo), Madson (Elves), Felipe Macena, Magno,

Caíque, Wellington Rato, Tito, Yago (Igor João). Técnico: Anderson Batatais



Fortaleza 0

Felipe Alves, Gabriel Dias, Juan Quintero (W.Paulista), Jackson, Bruno Melo, Derley (Nenê Bonilha), Felipe,

Madson (Ederson), Romarinho, Deivid, Edson Cariús. Técnico: Rogério Ceni

Arbitro: Júnior Rodrigues. Gol: Quintero, contra (FER). Cartões Amarelos: Nícolas, Magno Alves,

Tito e Gabriel Cassimiro (FER) e Felipe (FOR)