20ª etapa do Circuito Cearense de Jangadas vai agitar Aracati

A praia de Majorlândia, em Aracati, recebe neste domingo a 20ª etapa do Circuito Cearense de Jangadas. A competição contará com 45 embarcações divididas em três categorias: Jangadas, Paquete de 5,5m e Paquete de 5m. A largada será dada às 10h30 pelas jangadas, seguidas pelas outras categorias. Oito quilômetros serão percorridos até a linha de chegada. A TV Diário transmite o evento ao vivo, a partir das 10h.

Foram muitos dias de preparação e os pescadores se mostraram ansiosos para entrar no mar. Foi o que confirmou o pescador Miguel Pereira, proprietário da embarcação "Diana", atual campeã da competição. Segundo ele, os favoritos para vencer a prova são os próprios nativos da praia.

"Estamos bem preparados, mas a competição tem muita jangada boa. Todo mundo quer ganhar, então eu só digo que ganho quando chego. As melhores jangadas do Estado do Ceará estão aqui na Majorlândia", disse ele.

Celebração

Apesar de a regata só iniciar no domingo, já no sábado, as festividades começaram na orla. Um palco montado ao lado da praia recebeu desfile que elegeu a "Garota Regata".

Cerca de 10 a 15 mil pessoas são esperadas na cidade no fim de semana, segundo a secretária de Turismo e Cultura, Denise Pontes. "É um dos maiores eventos da cidade. Está todo mundo na expectativa. Também por conta das atrações noturnas, com bandas regionais. E no domingo a gente encerra a regata com mais música", disse Denise.

O evento abre a semana de comemoração ao aniversário do município de Aracati. Com a previsão de lotação da cidade, a economia deve ser impactada positivamente. "É bom porque o barraqueiro, o vendedor ambulante, todos descolam uma graninha extra", disse Suélio Andrade, organizador do Circuito.

Premiação

Além disso, a premiação em dinheiro é um dos principais atrativos para os participantes. Na categoria Jangada, por exemplo, o primeiro colocado recebe R$2.700,00 e um fogão. O segundo e o terceiro recebem também um fogão e R$1.800,00 e R$1.500,00 em dinheiro, respectivamente. Do 4º ao 10º colocados, os tripulantes recebem uma quantia em dinheiro. Todos os participantes também são agraciados com cestas básicas.