Festival de Quadrilhas Juninas do Jardim América chega à 14ª edição em Fortaleza

Na 14ª edição, o Festival de Quadrilhas Juninas do Jardim América promete reunir cerca de sete mil pessoas por dia de evento entre 19 a 23 de julho. O evento, que já começou na quarta-feira (19), está com estrutura montada na Praça Frei Galvão, a Praça do Jardim América, conhecida como o coração do bairro.

Conforme a organização do festival, a intenção é democratizar, preservar e expandir a cultura das festividades juninas, como uma forma de valorizar os costumes populares. Além disso, o evento também se propõe a ser uma oportunidade de levar entretenimento à comunidade e até promover o desenvolvimento econômico e social da região.

Dessa forma, a festa terá áreas especiais direcionadas às quadrilhas juninas, com diferentes atrações musicais, junto de uma quermesse com barraquinhas de artesanato, praça de alimentação e espaços kids.

Confira abaixo as quadrilhas juninas confirmadas:

Jeito Junino - Pacajus (Infantil)

Junina Balancê

Zé Testinha

Junina Só o Mí

Coração Sertanejo

Arraiá Jeitinho Junino - Pacajus (Diversidade)

Renascer em Cristo

Crenças do Sertão

Junina Explosão

Brilho do Girassol

Junina Babaçu

Cumpade Vivart (Infantil)

Cai Cai Balão (Infantil)

Junina Carcará

Amor Nordestino

Junina Tradição

Filhos do Sertão

Maria Flor (Infantil)

Arrastapezinho do Sertão (Infantil)

Amor Quadrilheiro

Junina Buscapé

Explosão Nordestina

Flor do Caju

Flor do Sertão (Infantil)

Jeito Junino (Infantil)

Flor do Vale

Paixão Nordestina

Arraiá do Bairro Ellery

Cangaço Nordestino

