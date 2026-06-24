Unifor oferece até 40% de desconto para novos alunos no semestre 2026.2

A Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição da Fundação Edson Queiroz, está com condições especiais para estudantes que desejam ingressar no semestre 2026.2. A instituição oferece descontos de até 40% nas mensalidades dos cursos de graduação, com exceção do curso de Medicina.

Os percentuais variam conforme a modalidade de ingresso, o curso escolhido e o turno selecionado pelo candidato. De acordo com a universidade, o benefício pode ser mantido até a conclusão da graduação, desde que o estudante atenda aos critérios estabelecidos nos regulamentos institucionais.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao ensino superior e contribuir para a permanência dos alunos ao longo da formação acadêmica.

Reconhecida por 11 anos consecutivos como a melhor universidade privada das regiões Norte e Nordeste pelo Ranking Universitário Folha (RUF), a Unifor também disponibiliza bolsas e programas de incentivo voltados à ampliação do acesso à educação superior.

Os interessados em ingressar na instituição no semestre 2026.2 podem consultar as modalidades de ingresso, verificar as condições de desconto disponíveis e realizar a inscrição no processo seletivo por meio dos canais oficiais da universidade.

Serviço

Processo Seletivo Unifor 2026.2