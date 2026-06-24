Kitesurfista é resgatado à deriva na praia de Icaraí, em Caucaia

Um homem ficou à deriva no mar em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, enquanto praticava kitesurf, nessa terça-feira (23). Ele foi localizado a cerca de dois quilômetros da praia de Icaraí e levado à praia em segurança.

O esportista foi resgatado em uma ação conjunta realizada entre equipes da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

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Na ocasião, um kitesurfista que estava praticando o esporte no mar caiu na água e não conseguiu levantar a pipa.

“De imediato, uma equipe da Ciopaer, utilizando a aeronave Fênix 09, iniciou as buscas pela região e localizou o homem à deriva no mar”, informou a SSPDS.

Simultaneamente ao trabalho de buscas aéreas, equipes de bombeiros militares do CBMCE realizavam buscas pela água utilizando motos aquáticas.

Ao localizar o homem no mar, os operadores aerotáticos saltaram na água e mantiveram contato com o kitesurfista, que optou por ser conduzido para a praia por uma moto aquática do Corpo de Bombeiros para não perder o seu equipamento.