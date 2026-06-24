Rodoviários iniciam greve por aumento salarial no Ceará

Trabalhadores de empresas de transporte rodoviário intermunicipal e interestadual do Ceará iniciaram paralisação das atividades em terminais rodoviários do Estado nesta quarta-feira (24), em mobilização por aumento salarial.

A paralisação foi aprovada por unanimidade em assembleia realizada no último dia 16 pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros Intermunicipal e Interestadual do Estado do Ceará (Sinteti).

O marco inicial da mobilização se deu às 4 horas da manhã desta quarta, em frente à sede da empresa Guanabara — que, segundo o sindicato, concentra o maior número de linhas intermunicipais e interestaduais.

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Ainda conforme o Sinteti, a primeira ação da greve seguiu até 9 horas e houve adesão total à paralisação. Novas ações estão previstas e "o movimento grevista segue mantido".

A reportagem buscou o Terminal Rodoviário Eng. João Thomé e a Guanabara para mensurar impactos como número de linhas, ônibus e passageiros afetados pela paralisação, mas não obteve as informações.

Posicionamentos

Ao Diário do Nordeste, a Socicam, concessionária responsável pelo terminal rodoviário de Fortaleza, informou que acompanha a situação e que o terminal permanece em funcionamento (leia nota na íntegra no fim do texto).

Já o posicionamento da Guanabara enviado ao Diário do Nordeste no fim da manhã afirma que a paralisação havia sido encerrada e que as operações “seguem sendo retomadas gradualmente e deverão ser normalizadas ao longo do dia” (leia nota na íntegra no fim do texto).

Segundo nota do sindicato, no entanto, “a greve da categoria não foi encerrada”. “Novas ações de mobilização já estão programadas”, afirma o texto do Sinteti (leia nota na íntegra no fim do texto).

Conforme o Sinteti, a principal pauta é o reajuste salarial da classe. Uma proposta inicial de 0,19%, posteriormente elevada para 0,89%, foi rejeitada na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no último dia 16, na qual foi aprovada a paralisação das atividades.

Leia nota da Socicam

A Socicam, concessionária do Terminal Rodoviário de Fortaleza, informa que, em razão da paralisação de parte das operações das empresas de transporte rodoviário nesta quarta-feira (24), passageiros podem enfrentar alterações nos horários previstos para embarque.

A concessionária acompanha a situação junto às empresas operadoras e reforça que o terminal permanece em funcionamento, com equipes orientadas a prestar atendimento, suporte e orientações atualizadas aos passageiros.

Para consultar possíveis atualização de horários, remarcações e demais detalhes sobre as viagens, a Socicam recomenda que os passageiros entrem em contato diretamente com os canais oficiais das operadoras de transporte.

Leia nota da Guanabara

A Expresso Guanabara informa que foi encerrada a paralisação realizada por rodoviários na manhã desta quarta-feira em frente à sede da empresa, em Fortaleza.

As operações seguem sendo retomadas gradualmente e deverão ser normalizadas ao longo do dia. A empresa permanece mobilizada para reorganizar a operação e minimizar os impactos aos passageiros, agradecendo a compreensão de todos.

Leia nota da Sinteti

O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros Intermunicipal e Interestadual do Estado do Ceará (Sinteti) esclarece que a greve da categoria não foi encerrada. Neste momento, dirigentes sindicais encontram-se reunidos com o corpo jurídico da entidade para tratar de questões relacionadas ao movimento e definir os próximos encaminhamentos.

O sindicato informa ainda que novas ações de mobilização já estão programadas e que o movimento grevista segue mantido. A categoria permanece mobilizada e a greve continuará até que seja apresentada uma proposta que atenda às reivindicações dos trabalhadores e seja aprovada em assembleia pelos rodoviários.

O Sinteti reafirma seu compromisso com o diálogo e permanece aberto à retomada das negociações, na expectativa de que o setor patronal apresente uma proposta capaz de avançar na construção de um acordo que contemple os interesses da categoria.