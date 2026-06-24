Rodoviários iniciam greve por aumento salarial no Ceará

Mobilização teve início na madrugada desta quarta-feira (24) e deve seguir com novas ações.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 11:39
capa da noticia
Legenda: Movimento grevista de rodoviários no Ceará começou na madrugada desta quarta-feira (24).
Foto: Sinteti / Divulgação.

Trabalhadores de empresas de transporte rodoviário intermunicipal e interestadual do Ceará iniciaram paralisação das atividades em terminais rodoviários do Estado nesta quarta-feira (24), em mobilização por aumento salarial.

A paralisação foi aprovada por unanimidade em assembleia realizada no último dia 16 pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros Intermunicipal e Interestadual do Estado do Ceará (Sinteti).

O marco inicial da mobilização se deu às 4 horas da manhã desta quarta, em frente à sede da empresa Guanabara — que, segundo o sindicato, concentra o maior número de linhas intermunicipais e interestaduais.

Veja também

Imagem da notícia: Várzea Alegre antecipa férias para alunos de até 5 anos devido a aumento de casos de bronquiolite
Ceará

Várzea Alegre antecipa férias para alunos de até 5 anos devido a aumento de casos de bronquiolite
Imagem da notícia: Ipueiras decreta luto oficial de sete dias após morte de casal na CE-187
Ceará

Ipueiras decreta luto oficial de sete dias após morte de casal na CE-187

Ainda conforme o Sinteti, a primeira ação da greve seguiu até 9 horas e houve adesão total à paralisação. Novas ações estão previstas e "o movimento grevista segue mantido".

A reportagem buscou o Terminal Rodoviário Eng. João Thomé e a Guanabara para mensurar impactos como número de linhas, ônibus e passageiros afetados pela paralisação, mas não obteve as informações.

Posicionamentos

Ao Diário do Nordeste, a Socicam, concessionária responsável pelo terminal rodoviário de Fortaleza, informou que acompanha a situação e que o terminal permanece em funcionamento (leia nota na íntegra no fim do texto).

Já o posicionamento da Guanabara enviado ao Diário do Nordeste no fim da manhã afirma que a paralisação havia sido encerrada e que as operações “seguem sendo retomadas gradualmente e deverão ser normalizadas ao longo do dia” (leia nota na íntegra no fim do texto).

Segundo nota do sindicato, no entanto, “a greve da categoria não foi encerrada”. “Novas ações de mobilização já estão programadas”, afirma o texto do Sinteti (leia nota na íntegra no fim do texto).

Conforme o Sinteti, a principal pauta é o reajuste salarial da classe. Uma proposta inicial de 0,19%, posteriormente elevada para 0,89%, foi rejeitada na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no último dia 16, na qual foi aprovada a paralisação das atividades.

Leia nota da Socicam

A Socicam, concessionária do Terminal Rodoviário de Fortaleza, informa que, em razão da paralisação de parte das operações das empresas de transporte rodoviário nesta quarta-feira (24), passageiros podem enfrentar alterações nos horários previstos para embarque.

A concessionária acompanha a situação junto às empresas operadoras e reforça que o terminal permanece em funcionamento, com equipes orientadas a prestar atendimento, suporte e orientações atualizadas aos passageiros.

Para consultar possíveis atualização de horários, remarcações e demais detalhes sobre as viagens, a Socicam recomenda que os passageiros entrem em contato diretamente com os canais oficiais das operadoras de transporte.

Leia nota da Guanabara

A Expresso Guanabara informa que foi encerrada a paralisação realizada por rodoviários na manhã desta quarta-feira em frente à sede da empresa, em Fortaleza.

As operações seguem sendo retomadas gradualmente e deverão ser normalizadas ao longo do dia. A empresa permanece mobilizada para reorganizar a operação e minimizar os impactos aos passageiros, agradecendo a compreensão de todos.

Leia nota da Sinteti

O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros Intermunicipal e Interestadual do Estado do Ceará (Sinteti) esclarece que a greve da categoria não foi encerrada. Neste momento, dirigentes sindicais encontram-se reunidos com o corpo jurídico da entidade para tratar de questões relacionadas ao movimento e definir os próximos encaminhamentos.

O sindicato informa ainda que novas ações de mobilização já estão programadas e que o movimento grevista segue mantido. A categoria permanece mobilizada e a greve continuará até que seja apresentada uma proposta que atenda às reivindicações dos trabalhadores e seja aprovada em assembleia pelos rodoviários.

O Sinteti reafirma seu compromisso com o diálogo e permanece aberto à retomada das negociações, na expectativa de que o setor patronal apresente uma proposta capaz de avançar na construção de um acordo que contemple os interesses da categoria.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Colunistas

Imagem da notícia Rodoviários iniciam greve por aumento salarial no Ceará
Ceará

Rodoviários iniciam greve por aumento salarial no Ceará

Mobilização teve início na madrugada desta quarta-feira (24) e deve seguir com novas ações.

Redação

Há 39 minutos

Imagem da notícia Ceará tem 4 das 5 escolas com maiores médias do Brasil no Enem 2025; veja lista
Ceará

Ceará tem 4 das 5 escolas com maiores médias do Brasil no Enem 2025; veja lista

Análise dos microdados aponta instituições cearenses no topo do ranking nacional, com forte concentração em Fortaleza.

Alexia Vieira e Nícolas Paulino

Há 41 minutos

Imagem da notícia Ipueiras decreta luto oficial de sete dias após morte de casal na CE-187
Ceará

Ipueiras decreta luto oficial de sete dias após morte de casal na CE-187

Antônio Igor e Vanessa atuavam em diferentes áreas no poder municipal.

Redação

Imagem da notícia Várzea Alegre antecipa férias para alunos de até 5 anos devido a aumento de casos de bronquiolite
Ceará

Várzea Alegre antecipa férias para alunos de até 5 anos devido a aumento de casos de bronquiolite

Município registrou aumento da doença, incluindo o óbito recente de um bebê de cerca de 2 anos, estudante da rede pública.

Carol Melo

Imagem da notícia Unifor oferece até 40% de desconto para novos alunos no semestre 2026.2
Ceará

Unifor oferece até 40% de desconto para novos alunos no semestre 2026.2

Benefício é válido para cursos de graduação, exceto Medicina, e pode ser mantido até o fim da formação conforme critérios institucionais.

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia Jericoacoara encolhe e mar avança, em média, 10 metros por ano sobre praia
Ceará

Jericoacoara encolhe e mar avança, em média, 10 metros por ano sobre praia

UFC inicia diagnóstico para conter erosão costeira acelerada, consequência da ocupação de áreas e eventos climáticos.

Carol Melo

Imagem da notícia Rede de ensino de Fortaleza avança com infraestrutura e cardápio reformulado
Ceará

Rede de ensino de Fortaleza avança com infraestrutura e cardápio reformulado

Investimentos em climatização, espaços lúdicos e alimentação ampliam frequência dos alunos

Agência de Conteúdo DN

Imagem da notícia Casal de servidores morre carbonizado na rodovia onde ônibus com time de basquete tombou, em Tauá
Ceará

Casal de servidores morre carbonizado na rodovia onde ônibus com time de basquete tombou, em Tauá

O acidente envolveu uma colisão frontal entre um carro e um caminhão.

Bergson Araujo Costa

Imagem da notícia Cearense fundador do ITA receberá título póstumo de Doutor Honoris Causa pela Uece
Ceará

Cearense fundador do ITA receberá título póstumo de Doutor Honoris Causa pela Uece

Marechal Casimiro Montenegro Filho (1904-2000) será homenageado por contribuições à ciência, engenharia e inovação tecnológica no Brasil.

Redação

Imagem da notícia Treinador de time que sofreu acidente em Tauá lembra dia da tragédia: 'Viajar sempre foi rotina'
Ceará

Treinador de time que sofreu acidente em Tauá lembra dia da tragédia: 'Viajar sempre foi rotina'

Ricardo Lemos conta que a programação mudou no dia do acidente que deixou sete pessoas mortas.

Redação

Imagem da notícia Orós e mais 18 açudes do CE continuam sangrando após fim da quadra chuvosa; veja lista
Ceará

Orós e mais 18 açudes do CE continuam sangrando após fim da quadra chuvosa; veja lista

Continuidade do fenômeno comprova bom volume armazenado nos reservatórios.

Nícolas Paulino

Imagem da notícia Cachorro é resgatado após ficar preso em cerca elétrica de residência, em Barbalha
Ceará

Cachorro é resgatado após ficar preso em cerca elétrica de residência, em Barbalha

Animal não apresentou ferimentos após a ocorrência.

Redação

Imagem da notícia Homem de 25 anos fica em estado gravíssimo após acidente com ônibus em Aracati
Ceará

Homem de 25 anos fica em estado gravíssimo após acidente com ônibus em Aracati

O paciente foi transferido para o IJF, em Fortaleza, onde permanece internado.

Bergson Araujo Costa

Imagem da notícia Acidente com três veículos na CE-187, em Tianguá, deixa dois mortos e seis feridos
Ceará

Acidente com três veículos na CE-187, em Tianguá, deixa dois mortos e seis feridos

Vítimas seguiam para evento religioso.

João Lima Neto

Imagem da notícia Perfurações de obras da Linha Leste do Metrô atingem rede de gás natural na Avenida Santos Dumont
Ceará

Perfurações de obras da Linha Leste do Metrô atingem rede de gás natural na Avenida Santos Dumont

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Companhia de Gás do Ceará estiveram no local na manhã desta segunda-feira (22).

Ana Beatriz Caldas

 e 

Mylena Gadelha

Imagem da notícia Morre Nenê Guanabara, dono do restaurante do Crato que não tinha portas
Opinião

Morre Nenê Guanabara, dono do restaurante do Crato que não tinha portas

Personagem amava a boemia e deixou legado cultural no município.
Foto de Paulo Henrique Rodrigues (o Ph)

Paulo Henrique Rodrigues (o Ph)

Imagem da notícia Cagece suspende abastecimento de água em bairros de Fortaleza nesta terça (23); veja lista
Ceará

Cagece suspende abastecimento de água em bairros de Fortaleza nesta terça (23); veja lista

Interrupção do serviço é temporária e deve ser normalizado a partir das 17h.

Redação

Imagem da notícia Saúde Digital: Fortaleza usará aplicativos para consultas, remédios e assistente virtual
Ceará

Saúde Digital: Fortaleza usará aplicativos para consultas, remédios e assistente virtual

Dentre as tecnologias, a Prefeitura promete sistemas para facilitar acesso a medicamentos e ajudar diabéticos.

Ana Alice Freire* e Nícolas Paulino

Imagem da notícia Entre dor e generosidade, como a morte de sete jovens mudou a rotina de Juazeiro do Norte
Ceará

Entre dor e generosidade, como a morte de sete jovens mudou a rotina de Juazeiro do Norte

Município tornou-se epicentro de luto coletivo e de cenas que entraram para a história do lugar.

Diego Barbosa

Imagem da notícia Cultivo de soja em Mata Atlântica é flagrado pelo Ibama no CE e multas ultrapassam R$ 2 milhões
Ceará

Cultivo de soja em Mata Atlântica é flagrado pelo Ibama no CE e multas ultrapassam R$ 2 milhões

Dezesseis propriedades rurais em Tianguá foram vistoriadas, com apreensão de 20 toneladas de soja.

Redação

1

2 3 4 5