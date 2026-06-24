Ipueiras decreta luto oficial de sete dias após morte de casal na CE-187

A Prefeitura de Ipueiras decretou luto oficial de sete dias pela morte do engenheiro civil Antônio Igor Mesquita de Sousa e da biomédica Vanessa Elen Figueiredo Melo, que morreram carbonizados em um grave acidente registrado na tarde desta terça-feira (23) na CE-187, na zona rural de Tauá, no Interior do Ceará.

O casal era servidor do município e atuava em áreas estratégicas da administração pública e da saúde.

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Em nota, a gestão municipal destacou a "inestimável contribuição e os relevantes serviços prestados" por Igor e Vanessa ao município e informou a adoção da medida em sinal de pesar pela perda dos dois profissionais.

Casal morreu após veículo pegar fogo

O acidente aconteceu em um trecho da CE-187, mesma rodovia onde sete jovens atletas de um time de basquete morreram em uma colisão no último dia 15 de junho.

Antônio Igor e Vanessa estavam em um veículo que se envolveu em um grave acidente e pegou fogo. O casal não resistiu e morreu carbonizado.

Na noite desta terça-feira, a prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar, também lamentou a tragédia. "Neste momento de imensa dor e consternação, manifesto minha solidariedade e os meus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Meus mais sinceros sentimentos e condolências. Que a fé seja fonte de amparo e esperança neste momento tão difícil", declarou a gestora.

Legado na engenharia pública de Ipueiras

Antônio Igor Mesquita de Sousa era engenheiro civil e já havia ocupado o cargo de secretário de Obras de Ipueiras. Conforme a prefeitura, ele foi responsável pela elaboração dos projetos de engenharia de diversas obras entregues à população ao longo dos últimos anos.

A administração municipal ressaltou que parte dos projetos idealizados por Igor ainda deverá ser executada futuramente, perpetuando a contribuição dele para o desenvolvimento da cidade.

"O seu legado segue vivo na história do município, tanto no que já foi construído quanto no que ainda está por vir, pois os projetos que deixou ainda vão se tornar realidade nos próximos anos", destacou a prefeitura.

Trabalho na saúde municipal

Vanessa Elen Figueiredo Melo atuava como coordenadora do Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Municipal de Ipueiras. Segundo a prefeitura, o trabalho dela foi fundamental para a realização de diagnósticos e o acompanhamento de tratamentos de pacientes atendidos pela rede pública de saúde.

"Prestando um trabalho que muitas vezes passava longe dos olhos do público, mas que esteve presente em diagnósticos e tratamentos de quem precisava da rede municipal de saúde", afirmou a gestão em nota.

Ao lamentar a perda dos servidores, a Prefeitura de Ipueiras manifestou condolências aos familiares e amigos do casal e prestou solidariedade especial ao secretário municipal da Saúde, Iago Sousa, irmão de Igor.

"Que a memória de Igor e Vanessa permaneça viva entre todos aqueles que com eles conviveram", concluiu a administração municipal na nota de pesar.