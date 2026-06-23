Treinador de time que sofreu acidente em Tauá lembra dia da tragédia: 'Viajar sempre foi rotina'

Ricardo Lemos, treinador da equipe sub-19 do basquete Juazeiro, recorda com exatidão os momentos anteriores à tragédia com o ônibus da equipe, que tombou em Tauá, no Ceará, e deixou sete pessoas mortas.

Em entrevista à equipe da TV Verdes Mares Cariri, ele afirma que tudo transcorria bem antes do acidente. "Foi a terceira vez que fomos. Em duas delas fomos campeões, e tudo foi feito como sempre fizemos, desde viajar à noite a ficar em alojamento.", revelou.

Segundo o professor, um dos responsáveis pelo treinamento do time de jovens e pelo planejamento da participação em torneios, a agenda de retorno da equipe para Juazeiro do Norte chegou a sofrer alterações após o fim da Copa Sobral, na cidade em que eles estavam. Entretanto, a programação intensa em viagens como aquela não era algo incomum.

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"Acabaram acontecendo alguns atrasos. A gente iria retornar à tarde, no domingo, mas acabou que retornamos à noite. Porém, viajar à noite sempre foi uma rotina da gente aqui", continuou, também reforçando que tudo foi feito "da forma de sempre".

O acidente ocorreu na madrugada do dia 15 de junho, enquanto o ônibus da equipe que fazia o trajeto entre as duas cidades tombou em uma rodovia de Tauá. Seis atletas e um integrante da comissão técnica da equipe de basquete de Juazeiro do Norte morreram.

Resgate dos feridos no acidente

Logo após o tombamento, a causa da tragédia virou assunto diante da repercussão nacional do caso. O motorista que estava no comando do veículo teria dado diferentes versões, inclusive citando um problema na estrada, um desvio por conta de um animal e até mesmo apontando o detalhe de que teria cochilado ao volante.

"Ele chegou no local de onde saímos às 19h, e nós saímos às 22h, então o ônibus não andou naquele dia", opinou Ricardo Lemos. "Então, ele provavelmente estava descansado. Se foi uma falha mecânica, um animal ou se ele cochilou, isso aí vai caber à polícia apurar", ressaltou.

Mas o momento do tombamento, em meio a todos esses detalhes difíceis de citar, deve permanecer por muito tempo na cabeça de Ricardo. A primeira ação após sair do ônibus, ele conta, foi buscar a ajuda de outros passageiros para ajudar os feridos.

A busca por saber quem necessitava de atendimento foi a mais difícil, mas quem também ajudou foi outro jovem, o atleta Saul Barbosa. "Tivemos a responsabilidade de lidar com os atletas, separamos os meninos para ir ajudando e, quando vimos os mais machucados, eu fiquei muito preocupado. Foi muito desesperador, muito triste mesmo", disse o jogador na entrevista à TV Verdes Mares Cariri.

Em coro, os dois fazem homenagem aos colegas de esporte que se foram na tragédia. "Eu vou estar representando eles em todo lugar onde eu for. A partir de agora, todas as minhas vitórias vão ser para eles", garantiu o jovem.

Acidente em Tauá

O grave acidente envolvendo o ônibus mobilizou equipes de resgate na madrugada do dia 15 de junho, na rodovia CE-187, nas proximidades do distrito de Santa Teresa, no município de Tauá, no Sertão dos Inhamuns.

Foram confirmados sete óbitos. Segundo a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), a delegação retornava da Copa Sobral quando aconteceu o acidente.

Das 41 pessoas envolvidas no acidente de ônibus, 7 morreram no local, 21 deram entrada no Hospital e 10 deram entrada na Upa.

Quem são as sete vítimas do acidente na CE-187?

No Ginásio Poliesportivo de Juazeiro do Norte, receberam as últimas homenagens os jovens:

Henrique Ferreira Bezerra, de 17 anos

Cauã Rodrigues Fratta, de 17 anos

Luiz José de Morais Neto, de 19 anos

João Paulo Sampaio de Alencar, de 18 anos

Jonatan Samuel dos Santos Lopes, 15 anos

Assistente técnico Marcos Miguel da Silva, 22 anos

O corpo de Matheus Henrique Ferreira Martins, 15, foi velado separadamente no Centro de Velório Anjo da Guarda.