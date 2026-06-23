Casal de servidores morre carbonizado na rodovia onde ônibus com time de basquete tombou, em Tauá

Um casal morreu carbonizado após grave acidente registrado na CE-187, na zona rural de Tauá, no Interior do Ceará, na tarde desta terça-feira (23). O acidente ocorreu na mesma via onde sete jovens jogadores de um time de basquete faleceram no último dia 15.

As vítimas foram identificadas como Antônio Igor Mesquita de Sousa, engenheiro da Prefeitura de Ipueiras, e sua esposa, a biomédica Vanessa Elen Figueredo Melo, servidora do Hospital Municipal de Ipueiras.

A prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar, publicou em suas redes sociais, na noite desta terça, uma nota de pesar.

“Neste momento de imensa dor e consternação, manifesto minha solidariedade e os meus mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Meus mais sinceros sentimentos e condolências. Que a fé seja fonte de amparo e esperança neste momento tão difícil”, disse a gestora.

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Ainda de acordo com a nota, os dois estavam viajando com destino a Juazeiro do Norte.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Autarquia Municipal de Trânsito de Tauá para mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno.

COLISÃO COM CAMINHÃO

Conforme as primeiras informações, o acidente envolveu uma colisão frontal entre um carro e um caminhão, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em nota ao Diário do Nordeste.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender à ocorrência. A Delegacia de Polícia Civil de Tauá é a unidade responsável pelas investigações do caso.

ACIDENTE COM TIME DE BASQUETE

A via é a mesma onde, no dia 15 de junho, um grave acidente envolvendo um ônibus matou sete jovens jogadores de basquete. O veiculo transportava um time de volta à Juazeiro do Norte após participação em um torneio esportivo em Sobral.

Das 41 pessoas envolvidas no acidente, 7 morreram no local, 21 deram entrada no Hospital e 10 deram entrada na Upa. O acidente aconteceu, segundo o motorista do veículo, após ele tentar desviar de um animal enquanto trafegava pela CE-187 entre Tauá e Quiterianópolis.

O acidente teve repercussão internacional, chamando atenção até mesmo do Papa Leão XIV, no último domingo (21).

As vítimas foram:

Henrique Ferreira Bezerra, de 17 anos

Cauã Rodrigues Fratta, de 17 anos

Luiz José de Morais Neto, de 19 anos

João Paulo Sampaio de Alencar, de 18 anos

Jonatan Samuel dos Santos Lopes, de 15 anos

Matheus Henrique Ferreira Martins, de 15 anos

Assistente técnico Marcos Miguel da Silva, 22 anos

Além dos jovens mortos, mais de 30 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a unidades de saúde da região. O time de basquete havia sido campeão de um torneio sub-19 em Sobral e retornava para Juazeiro.