Cearense fundador do ITA receberá título póstumo de Doutor Honoris Causa pela Uece

Marechal Casimiro Montenegro Filho (1904-2000) será homenageado por contribuições à ciência, engenharia e inovação tecnológica no Brasil.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
23 de Junho de 2026 - 19:54
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Legenda: Marechal Casimiro Montenegro Filho nasceu em Fortaleza em 1904 e morreu no ano 2000, aos 95 anos.
Foto: Divulgação/FAB.

Em uma homenagem póstuma, o fundador do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e marechal cearense Casimiro Montenegro Filho (1904-2000) receberá o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Estadual do Ceará (Uece).

A entrega da titulação in memoriam será realizada nesta quarta-feira (24), às 15 horas, no Salão Nobre da Secretaria dos Órgãos de Deliberação Coletiva dos Conselhos Superiores (SODC) da instituição.

A Uece destaca a atuação do marechal em prol da transformação do ITA “em uma referência internacional em ensino e tecnologia” e credita o “vínculo histórico entre o Ceará e o ITA” como um "legado" de Montenegro.

O título de Doutor Honoris Causa é entregue a personalidades que contribuíram com a própria instituição outorgante, ao desenvolvimento regional ou nacional, ou ainda que se destacaram nas ciências, letras, artes e cultura.

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Quem foi Casimiro Montenegro Filho

O homenageado é considerado um dos nomes mais importantes da ciência, engenharia e inovação tecnológica no Brasil

Nascido em Fortaleza no dia 29 de outubro de 1904, Casimiro Montenegro Filho teve formação militar iniciada em 1923, alcançando a patente de Marechal do Ar da Força Aérea Brasileira

Já em 1941, ele foi aluno da primeira turma de Engenharia Aeronáutica da antiga Escola Técnica do Exército, hoje incorporada ao Instituto Militar de Engenharia (IME). 

O cearense é reconhecido, ainda, como principal idealizador e fundador do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), além de ter participado da implantação do Correio Aéreo Militar.

Casimiro Montenegro Filho morreu em 26 de fevereiro de 2000, aos 95 anos, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O marechal é patrono da área de engenharia aeronáutica da Força Aérea Brasileira, da 43ª cadeira da Academia Nacional de Engenharia e foi inscrito em 2025 no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.

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