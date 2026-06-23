Cachorro é resgatado após ficar preso em cerca elétrica de residência, em Barbalha

Um cachorro da raça Shih Tzu foi resgatado em Barbalha, na região do Cariri, após ficar preso na cerca elétrica de uma residência. O caso foi registrado no último domingo (21) e uma equipe do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará conduziu o resgate, realizado por volta das 22h.
Ao chegarem ao local solicitado, os bombeiros constataram que o animal estava preso na cerca, o que demandou a aplicação de um protocolo de segurança para a conclusão do resgate.
O animal, apesar da situação de risco, não apresentava nenhum ferimento aparente.
Além do resgate, a equipe da corporação ainda apresentou a viatura a um menino que acompanhou a ocorrência e demonstrou interesse no trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros.
Segundo a equipe, a ocasião também funcionou como um momento de aproximação com a comunidade, que pôde conhecer o atendimento especializado de segurança dos animais.