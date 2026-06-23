Cachorro é resgatado após ficar preso em cerca elétrica de residência, em Barbalha

Animal não apresentou ferimentos após a ocorrência.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
23 de Junho de 2026 - 09:29 (Atualizado às 09:37)
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Legenda: Animal foi resgatado em segurança e devolvido à família.
Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará.

Um cachorro da raça Shih Tzu foi resgatado em Barbalha, na região do Cariri, após ficar preso na cerca elétrica de uma residência. O caso foi registrado no último domingo (21) e uma equipe do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará conduziu o resgate, realizado por volta das 22h.

Ao chegarem ao local solicitado, os bombeiros constataram que o animal estava preso na cerca, o que demandou a aplicação de um protocolo de segurança para a conclusão do resgate.

O animal, apesar da situação de risco, não apresentava nenhum ferimento aparente

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Além do resgate, a equipe da corporação ainda apresentou a viatura a um menino que acompanhou a ocorrência e demonstrou interesse no trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo a equipe, a ocasião também funcionou como um momento de aproximação com a comunidade, que pôde conhecer o atendimento especializado de segurança dos animais. 

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