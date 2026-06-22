Homem de 25 anos fica em estado gravíssimo após acidente com ônibus em Aracati

Um homem de 25 anos ficou em estado gravíssimo após um acidente envolvendo um ônibus escolar, na cidade de Aracati, Ceará, na noite deste domingo (21).

“Um automóvel colidiu com a traseira de um ônibus escolar que estava estacionado na Rua Duque de Caxias. O condutor foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em estado gravíssimo”, informou a Guarda Municipal de Aracati.

A Prefeitura Municipal de Aracati, ao Diário do Nordeste, informou que o ônibus é utilizado no transporte escolar do Município.

“As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelos órgãos competentes, não sendo possível, neste momento, antecipar conclusões acerca da dinâmica dos fatos”, disse ainda o executivo municipal.

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MOTORISTA INTERNADO

O condutor, que não teve o nome divulgado, foi levado com vida por uma equipe do Samu e encaminhado à UPA de Aracati.

“A equipe médica realizou todos os procedimentos necessários para estabilização clínica do paciente e, após estabilização inicial, foi providenciada sua transferência para unidade hospitalar de referência para continuidade do tratamento especializado em Limoeiro do Norte”, segundo a prefeitura.

O paciente foi transferido para o IJF, em Fortaleza, onde permanece internado.

ÔNIBUS ESTAVA ESTACIONADO

A Prefeitura informou ainda que o ônibus escolar encontrava-se devidamente estacionado em via pública, em local permitido, não estando em operação de transporte de estudantes no momento do ocorrido e que o serviço não foi afetado.

“A Prefeitura de Aracati acompanha o caso e presta solidariedade ao paciente e seus familiares, reiterando seu compromisso com a transparência das informações e com a pronta assistência à população”, conclui o comunicado.