Acidente com três veículos na CE-187, em Tianguá, deixa dois mortos e seis feridos

Uma colisão envolvendo três veículos deixou duas pessoas mortas e seis feridas na CE-187, em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, na noite deste domingo (21). O acidente ocorreu entre a localidade de Bom Jesus e a sede do município.

Uma das vítimas foi identificada como Terezinha do Nascimento Oliveira, de 48 anos, que morreu ainda no local da colisão. Já um homem de 42 anos, que conduzia um dos veículos envolvidos, chegou a ser levado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

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Outras vítimas foram resgatadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para hospitais da região. Não há confirmação oficial sobre o número total de ocupantes dos veículos.

Vítimas seguiam para evento religioso

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o sobrinho de Terezinha, Junior Xavier, relatou que a tia seguia para um evento religioso quando ocorreu o acidente.

"Ela estava indo para uma congregação em Viçosa do Ceará para dar suporte em um evento da igreja. Recebemos a notícia por volta das 21h30. Ela estava no banco da frente do carro e recebeu um impacto muito forte", contou Junior Xavier.

De acordo com o familiar, Terezinha morava em Tianguá há mais de dez anos e trabalhava na cantina de uma escola da cidade. Ela deixa marido, filhos e demais familiares.

Junior informou ainda que o grupo seguia em um Corolla preto conduzido pelo homem, que também morreu após ser socorrido. "Ela estava em um carro de um colega. O motorista também veio a falecer. Pelo que sabemos, eles estavam saindo de Tianguá em direção a uma congregação em Viçosa", disse.

O sobrinho acrescentou que uma das vítimas permanece internada em estado grave. "Tem uma mulher entubada e alguns passageiros já receberam alta. Sobre os demais, ainda não temos informações", afirmou.

Investigação

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Tianguá, apura as circunstâncias do acidente fatal registrado na zona rural do município.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) atenderam à ocorrência e realizaram os procedimentos no local.

As causas da colisão ainda serão investigadas pela Polícia Civil.