Papa Leão XIV homenageia jovens mortos em acidente de ônibus em Tauá

O Papa Leão XIV homenageou os sete jovens mortos em um acidente envolvendo um time de basquete em Tauá, no interior do Ceará. Em português, o pontífice afirmou, durante o Angelus deste (21), que está orando pelas vítimas.

"Dirigindo-me aos peregrinos que vieram do Brasil, asseguro as minhas orações pelos jovens que morreram, há alguns dias, num acidente rodoviário, no Estado do Ceará", declarou Leão XIV.

Missa de 7º dia ocorre no Horto neste domingo

Às 17 horas deste domingo, na Igreja do Bom Jesus do Horto, no bairro do Horto, em Juazeiro do Norte, será realizada a missa de 7º dia dos jovens mortos no acidente rodoviário.

O prefeito do município, Glêdson Bezerra (Podemos), enviou convite para a população comparecer à solenidade. O time, Basquete Juazeiro, tinha como sede a cidade de Juazeiro do Norte.

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Entenda o caso

O ônibus transportava um time de basquete de volta à Juazeiro do Norte após participação em um torneio esportivo em Sobral. O caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira (15).

O acidente aconteceu, segundo o motorista do veículo, após ele tentar desviar de um animal enquanto trafegava pela CE-187 entre Tauá e Quiterianópolis. As vítimas foram:

Henrique Ferreira Bezerra, de 17 anos

Cauã Rodrigues Fratta, de 17 anos

Luiz José de Morais Neto, de 19 anos

João Paulo Sampaio de Alencar, de 18 anos

Jonatan Samuel dos Santos Lopes, de 15 anos

Matheus Henrique Ferreira Martins, de 15 anos

Assistente técnico Marcos Miguel da Silva, 22 anos

Além dos jovens mortos, mais de 30 pessoas ficaram feridas, e foram encaminhadas a unidades de saúde da região. O time de basquete havia sido campeão de um torneio sub-19 em Sobral e retornava para Juazeiro.

Um velório coletivo mobilizou o município. No Ginásio Poliesportivo de Juazeiro do Norte, as vítimas receberam as últimas homenagens de família e amigos na última terça-feira (16).