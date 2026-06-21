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Papa Leão XIV homenageia jovens mortos em acidente de ônibus em Tauá

Mensagem aconteceu durante oração do Angelus deste domingo (21).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Um jovem de camiseta preta fixa fotografias em preto e branco em um painel expositor escuro. As imagens coladas retratam estudantes em competições esportivas e momentos em sala de aula. Outra pessoa aparece parcialmente à esquerda segurando um folheto impresso.
Legenda: Mural com fotografias foi fixado próximo à cesta de basquete, em alusão ao time de Juazeiro do Norte.
Foto: Ismael Soares.

O Papa Leão XIV homenageou os sete jovens mortos em um acidente envolvendo um time de basquete em Tauá, no interior do Ceará. Em português, o pontífice afirmou, durante o Angelus deste (21), que está orando pelas vítimas.

"Dirigindo-me aos peregrinos que vieram do Brasil, asseguro as minhas orações pelos jovens que morreram, há alguns dias, num acidente rodoviário, no Estado do Ceará", declarou Leão XIV.

Missa de 7º dia ocorre no Horto neste domingo

Às 17 horas deste domingo, na Igreja do Bom Jesus do Horto, no bairro do Horto, em Juazeiro do Norte, será realizada a missa de 7º dia dos jovens mortos no acidente rodoviário.

O prefeito do município, Glêdson Bezerra (Podemos), enviou convite para a população comparecer à solenidade. O time, Basquete Juazeiro, tinha como sede a cidade de Juazeiro do Norte.

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O ônibus transportava um time de basquete de volta à Juazeiro do Norte após participação em um torneio esportivo em Sobral. O caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira (15).

O acidente aconteceu, segundo o motorista do veículo, após ele tentar desviar de um animal enquanto trafegava pela CE-187 entre Tauá e Quiterianópolis. As vítimas foram:

  • Henrique Ferreira Bezerra, de 17 anos
  • Cauã Rodrigues Fratta, de 17 anos
  • Luiz José de Morais Neto, de 19 anos
  • João Paulo Sampaio de Alencar, de 18 anos
  • Jonatan Samuel dos Santos Lopes, de 15 anos 
  • Matheus Henrique Ferreira Martins, de 15 anos
  • Assistente técnico Marcos Miguel da Silva, 22 anos

Além dos jovens mortos, mais de 30 pessoas ficaram feridas, e foram encaminhadas a unidades de saúde da região. O time de basquete havia sido campeão de um torneio sub-19 em Sobral e retornava para Juazeiro. 

Um velório coletivo mobilizou o município. No Ginásio Poliesportivo de Juazeiro do Norte, as vítimas receberam as últimas homenagens de família e amigos na última terça-feira (16).

 

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