Várzea Alegre antecipa férias para alunos de até 5 anos devido a aumento de casos de bronquiolite

Município registrou aumento da doença, incluindo o óbito recente de um bebê de cerca de 2 anos, estudante da rede pública.

Escrito por Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 07:00
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Legenda: A Prefeitura de Várzea Alegre adotou medida emergencial para frear os casos de bronquiolite na cidade, que recentemente registrou o óbito de um bebê em decorrência da doença.
Foto: Divulgação

O município de Várzea Alegre, na região do Cariri, antecipou o início do período de férias para os alunos da Educação Infantil da rede pública, com idade de até 5 anos. A medida emergencial visa frear os casos de bronquiolite na cidade, que recentemente registrou o óbito de um bebê de cerca de 2 anos em decorrência da doença. 

Pelo calendário letivo municipal, os estudantes seriam liberados na próxima sexta-feira (26), porém, devido à decisão, a pausa foi adiantada para essa segunda-feira (22), cinco dias antes do previsto. Já o retorno às aulas permanece inalterado: 29 de julho. 

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A ação preventiva atende a uma recomendação da Secretaria Municipal de Educação (SME) e visa proteger os estudantes, que integram uma das faixas etárias mais vulneráveis à infecção, como detalha a titular da Pasta, Fábia Oliveira, ao Diário do Nordeste

"Nesse período, principalmente aqui no nosso município, as crianças gripam muito. [...] Elas não sabem se defender, manter distância uma das outras. [Além disso,] as famílias, às vezes, se obrigam a enviar as crianças para a creche, porque precisam trabalhar."

Apesar do cenário sazonal, a gestora destaca que a confirmação de seis casos de bronquiolite, incluindo o óbito de um bebê de cerca de 2 anos, que era estudante da rede municipal, motivou a decisão, fruto do consenso entre a SME, o governo local e o Conselho Municipal de Educação.

Antecipamos as férias das crianças da Educação Infantil, tendo em vista esses cuidados, esse zelo, que é uma obrigação nossa, enquanto educadores, enquanto sociedade, enquanto governo, que é tomar essas medidas cabíveis no momento certo."
Fábia Oliveira
Secretária da Educação de Várzea Alegre

Embora a virose represente um risco maior para crianças de até 2 anos, Fábia Oliveira explica que os órgãos decidiram estender a medida aos alunos de até 5 anos, já que muitos deles possuem irmãos inseridos na faixa etária mais vulnerável.

Alguns pais já não estavam mais enviando os filhos à aula 

Após a morte do aluno, registrada há cerca de três semanas, alguns pais já não estavam mais enviando os filhos à sala de aula, conforme detalha a diretora do Centro de Educação Infantil Luiza Alves Ferreira Grigório (CEI Tia Luizinha), Liziana Bitu, que também é membro do Conselho Municipal de Educação. 

“Muitos pais procuravam a Secretaria de Saúde preocupados. [...] Teve pai que, quando teve o caso da criancinha que veio a óbito, nem mandou mais, ficou assustado. [...] Nosso intuito no momento foi controlar, porque é uma cidade de interior e a gente sabe que não tem uma estrutura hospitalar adequada para casos mais graves.”

Antes da antecipação do período de férias, as unidades de ensino da Educação Infantil de Várzea Alegre já realizavam diversas medidas para evitar a proliferação da doença entre os alunos

“A higienização na creche [foi intensificada], a sala era lavada três vezes, colocava álcool nos brinquedos, lavava brinquedo com água, detergente e água sanitária. Como são gotículas de [secreção], quando ele espirra, já [contamina], e você sabe como é criança, pega tudo e bota na boca”, conta Liziana. 

Apesar da ausência dos estudantes, os professores e os funcionários das instituições de Ensino Infantil municipais seguem frequentando as unidades, cumprindo a carga horária prevista.

“Os professores continuam lá fazendo planejamentos coletivos, organizando outras ações dentro das instituições, organizando as salas e os brinquedos. Toda a equipe das instituições está junta durante essa semana nessas organizações”, relata a secretária da Educação. 

Doença é uma das principais causas de hospitalização em crianças pequenas.
Legenda: Doença é uma das principais causas de hospitalização em crianças pequenas.
Foto: Dusan Petkovic/Shutterstock.

Aulas serão repostas em atividades pedagógicas

Esses cinco dias letivos perdidos pelos alunos da Educação Infantil, devido à antecipação do período de férias, serão repostos em atividades de cunho pedagógico, como quermesses e saraus

Fábia Oliveira explica que, como esses eventos envolvem apresentações e produções dos estudantes, serão contabilizados na carga horária sem a necessidade de criar novos dias de aula, principalmente porque professores e funcionários seguem trabalhando no período de antecipação. "As famílias fiquem tranquilas, que as crianças não vão ter nenhum prejuízo de desenvolvimento e nem de aprendizado."

Sintomas da bronquiolite

De acordo com o Ministério da Saúde, os principais sintomas da bronquiolite viral são:

  • Obstrução nasal
  • Coriza clara
  • Tosse
  • Febre
  • Irritabilidade
  • Dificuldade para respirar
  • Respiração rápida
  • Sibilância (chiado no peito)

Porém, em situações mais graves, outros sintomas podem aparecer:

  • Sonolência
  • Gemência (som de queixa ao respirar)
  • Cianose (arroxeamento dos lábios e extremidades)
  • Pausas respiratórias

A manifestação desses sintomas traz a necessidade de se procurar uma Unidade Básica de Saúde para o primeiro atendimento.

Como é o tratamento da bronquiolite?

Não existe um tratamento específico para a bronquiolite. O manejo é baseado no tratamento dos sinais e sintomas virais e inclui:

  • Terapia de suporte;
  • Suplementação de oxigênio, se for necessário;
  • Hidratação;
  • Uso de broncodilatadores (substâncias que promovem a dilatação das pequenas vias aéreas nos pulmões).
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